Агент Мака не подтвердил уход словака из «Зенита»

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— Мак еще никуда не перешел, — сказал Венглош. — Интерес со стороны ПАОК действительно есть, но у нас есть и другие предложения. Переговоры с греческим клубом пока не закончены. Думаю, на следующей неделе его будущее решится.

— Он точно уходит из «Зенита»?

— Не уверен, ведь в футболе возможно все что угодно. Могу лишь сказать, что Роберту очень важно играть, а в последние месяцы он не так часто выходил на поле в «Зените».