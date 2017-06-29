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29 июня 2017, 22:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сарсания сообщил, что «Зенит» вынужден отпустить Мака из-за лимита на легионеров

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что его клуб готов отдать полузащитника Роберта Мака в аренду в греческий ПАОК.

Спортивный директор Зенита Константин <span class=error>Сарсания</span> прокомментировал информацию о том что его клуб готов отдать полузащитника Роберта Мака в аренду в греческий <span class=error>ПАОК</span>. Увеличить
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«Мак — отличный футболист. “Зенит” с приходом Манчини стремится укрепить команду. Лимит на легионеров обязывает нас выпускать не менее пяти россиян на поле. В связи с этим мы вынуждены искать Роберту новый клуб — отдать его в аренду или даже продать. На его позиции есть четыре россиянина. Мы ведём переговоры с ПАОК, но я бы не хотел вдаваться в подробности. Есть ещё одно предложение. Команда примет решение не сегодня, но в течение недели определённость наступит», — приводит слова Сарсании Sport24 со ссылкой на Metropolis 95,5.

В минувшем сезоне РФПЛ словак провёл 17 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

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