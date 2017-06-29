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29 июня 2017, 21:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сарсания: Лодыгин может перейти в ПАОК

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что клуб рассматривает возможность перехода вратаря Юрия Лодыгина в греческий ПАОК.

Спортивный директор Зенита Константин <span class=error>Сарсания</span> сообщил что клуб рассматривает возможность перехода вратаря Юрия Лодыгина в греческий <span class=error>ПАОК</span>. Увеличить
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«Лодыгин может перейти в ПАОК. Такой вариант существует. В ближайший месяц Юрий будет с нами, но затем мы вернёмся к этой идее. В данный момент мы на него рассчитываем», — приводит слова Сарсании Sport24 со ссылкой на Metropolis 95,5.

27-летний голкипер начинал карьеру в Греции и перешёл в «Зенит» в 2013 году из «Ксанти». В составе сине-бело-голубых он выиграл РФПЛ, Кубок России и Суперкубок России. Привлекался в сборную России. В прошлом сезоне Премьер-Лиги Юрий принял участие в 15 матчах, пропустив 9 голов.

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