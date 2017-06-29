Сарсания: Лодыгин может перейти в ПАОК

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«Лодыгин может перейти в ПАОК. Такой вариант существует. В ближайший месяц Юрий будет с нами, но затем мы вернёмся к этой идее. В данный момент мы на него рассчитываем», — приводит слова Сарсании Sport24 со ссылкой на Metropolis 95,5.