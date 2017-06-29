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29 июня 2017, 21:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» претендует на Смолова и может отдать за него € 30 млн

По информации «Чемпионата», нападающий «Краснодара» и сборной Фёдор Смолов может перейти в «Зенит». Этот трансфер более вероятен, чем переход футболиста в «Спартак», о котором пишут в прессе.

По информации Чемпионата нападающий Краснодара и сборной Фёдор Смолов может перейти в Зенит. Увеличить
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В контракте Смолова прописана сумма отступных, составляющая € 30 млн, и «быки» не собираются идти на уступки, что заметно осложняет переход игрока в «Спартак». Накануне спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания открыто объявил, что петербургский клуб планирует приобрести ещё одного россиянина, и этот трансфер имеет прямое отношение к Фёдору.

В минувшем сезоне РФПЛ Смолов провёл 22 матча, забив 18 голов.

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