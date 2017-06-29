«Зенит» претендует на Смолова и может отдать за него € 30 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В контракте Смолова прописана сумма отступных, составляющая € 30 млн, и «быки» не собираются идти на уступки, что заметно осложняет переход игрока в «Спартак». Накануне спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания открыто объявил, что петербургский клуб планирует приобрести ещё одного россиянина, и этот трансфер имеет прямое отношение к Фёдору.



В минувшем сезоне РФПЛ Смолов провёл 22 матча, забив 18 голов.