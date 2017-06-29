Марио дома! Почему ЦСКА уже совершил главный трансфер

Вы помните, когда ЦСКА в последний раз купил футболиста дороже миллиона евро? Напомню: август 2014 года, «Рубин» получил компенсацию за Ерёменко в размере € 4 или 6 млн, по данным разных источников. С тех пор «армейское» руководство включило режим жёсткой экономии.

Тем не менее главные сделки в ЦСКА совершаются тогда, когда пролонгируют контракты лидеров команды. Березуцкие, Игнашевич, Акинфеев обычно продлевают соглашения с клубом в последний момент, и в клубе не боятся их потерять. Такая же ситуация сейчас у Тошича, Набабкина, Миланова и Щенникова. Футболисты и Гинер рассчитывают на взаимную честность в переговорах. Например, несмотря на то что у Тошича есть предложения из Турции и ОАЭ, серб тренируется с ЦСКА за месяц до окончания контракта и всё ещё рассчитывает остаться в Москве.

Существует и другой вариант развития событий, при котором лидера, проявившего себя в еврокубках и принёсшего максимальную пользу команде, продают в Европу за большие деньги. € 20 млн за Мусу, € 15 млн за Думбия, в общей сложности € 16 млн за Вагнера и так далее. Даже из невнятных Цубера и Страндберга в ЦСКА выжали максимум. Гинер ошибся только один раз, поверив пообещавшему продлить контракт Хонде. Тогда ЦСКА отказался продавать японца в «Лацио» за хорошие деньги, но в итоге отпустил его через год бесплатно в «Милан».

Марио Фернандес, честный, скромный и не по-бразильски тихий, так не поступит. Он называет Россию домом, ЦСКА — семьёй и не хочет никуда уезжать. Бразилец получил российский паспорт, учит язык (хоть и стесняется говорить) и уже вызывается в нашу сборную. Здесь ему комфортно.

Зимой в испанских СМИ говорили об интересе к Марио из «Барсы», до этого — о «Челси» и других командах АПЛ. Но Фернандес не хочет уезжать, потому что видит, что происходит с топ-футболистами РФПЛ в Европе. В ЦСКА же — семейная атмосфера и отличный коллектив. Это создаёт хорошее настроение, от которого любой бразилец очень зависит. В то же время многие легионеры, покидая ЦСКА, оказываются неготовыми к другой, более враждебной и злой среде. Тот же Муса потерялся в «Лестере» после недоверия со стороны коллектива и теперь ищет способ уйти из команды, куда он шёл ради работы с Раньери. Думбия не нашёл общий язык с руководством «Ромы» и уже устал слоняться по арендам, везде демонстрируя свои качества бомбардира. Жо, Красич, даже Олич, чья карьера сложилась удачно, вспоминают время в ЦСКА как лучшее в карьере. Похоже, Фернандес не хочет, чтобы это время заканчивалось сейчас.

В РФПЛ Фернандес становится бесспорно лучшим защитником сезона даже тогда, когда «Спартак» впервые за 16 лет становится чемпионом. Марио — единственный футболист ЦСКА, который на протяжении всей карьеры в России попадал в список 33 лучших по итогам каждого сезона. Минувший был пятым подряд.

При Гончаренко у Марио Фернандеса есть шанс стать новым русским Дани Алвесом. Надёжным в обороне и активным в атаке он был всегда, но новый тренер доверил бразильцу ключевую роль мотора, поддерживающего нападающих из глубины, отдающего голевые передачи и борющегося за мячи в штрафной после длинных передач из глубины. Два гола за карьеру — не показатель, Марио проделывает огромный объём работы даже со сломанным носом.

«У меня появилось даже больше свободы впереди, потому что теперь за спиной сразу три центральных защитника. Значит, есть возможность ещё чаще подключаться к атаке, приносить пользу атакующими действиями. Главное — делать всё в правильный момент времени. Конечно, это мне нравится, а кому бы из игроков бразильского происхождения не понравилось?» — говорит Фернандес о работе с Гончаренко.



Продлив контракты и со своими лидерами, и с гришинской молодёжью, ЦСКА уже совершил свой главный летний трансфер.

Данила Игнатов