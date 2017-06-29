«Амкар» продлил контракт с главным тренером Гаджиевым на три года
МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Амкар» заключил новый трехлетний контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Об этом ТАСС сообщил президент пермского футбольного клуба Геннадий Шилов.
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Прежнее соглашение с 71-летним тренером было рассчитано до завершения сезона-2016/17.
«Мы провели собрание, поздравили Гаджи Муслимовича с переподписанием контракта. Соглашение продлено на три года», — сказал Шилов.
Гаджиев возглавил «Амкар» в конце декабря 2014 года. Под его руководством в чемпионате России сезона-2016/17 команда заняла 10-е место. В первом туре российского первенства сезона-2017/18 «Амкар» 16 июля на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».
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