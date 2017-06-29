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НАДЕЮСЬ, СЛУЦКИЙ БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬ В ФУТБОЛЬНОЙ СТРАНЕ ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ

— Футбол в мире — спорт номер один. Никто этого никогда не отрицал, кроме, наверное, только Леонида Викторовича (Слуцкого — Прим. В. А.). Поэтому он и уехал в «Халл Сити», выучил английский язык. И, надеюсь, будет тренировать в футбольной стране футбольные клубы.

А мы вместе с ЦСКА, сборной, футбольной общественностью будем считать, что наша страна не менее футбольная, чем все остальные.

Мне кажется, Леонид Викторович рассматривал этот вопрос с финансовой стороны. Просто команда, вылетающая из АПЛ — «Халл Сити», получает так называемый «парашют» в виде 60 миллионов фунтов для того, чтобы продержаться дальше и не развалиться. А у нас вся российская премьер-лига получает 30 миллионов долларов. Почувствуйте разницу.

При этом в нефутбольной стране половину титулов ЦСКА завоевал Леонид Викторович, а другую половину Валерий Георгиевич (Газзаев — Прим. В. А.), который называет нашу страну как раз-таки футбольной.

Слабая посещаемость матчей сборной России не говорит о том, что мы футбольные или нефутбольные. Только сегодня мы создаем инфраструктуру. Люди пока еще не привыкли к хорошим удобным стадионам. Поэтому кто-то и не ходит на матчи.

Должен быть футбольный подход к развитию этого вида спорта. Надо начинать с юношей, с детей, необходимо, чтобы государство обратило внимание на проблему. Как в Германии это было в свое время.

Должна быть инфраструктура, детские школы, квалифицированные менеджеры. И, конечно, финансирование. Можно долго говорить о том, что за «Зенитом» стоит серьезная госкорпорация, а за ЦСКА — Гинер. Но факт остается фактом: сколько ты заработаешь, столько и потратишь. Функционер может добавить 15, нет, сейчас уже даже 10 миллионов. Все остальное необходимо найти тебе.

Мы — футбольная страна. Выигрывали Олимпиаду, Кубок Европы, еврокубки. Есть, правда, и проблемы, ошибки. Лимит на легионеров. В спорте, как и в бизнесе, всегда должна быть конкуренция. Из-за нее никто никогда не подавился.

А из-за лимита многие игроки, которые недотягивают до уровня премьер-лиги, но имеют российский паспорт, получают необоснованно большие зарплаты….

Надеюсь, в ближайшее время что-то изменится. Потому что тот уровень, которая сейчас показывает сборная России, — это не есть хорошо. У нас большая страна — почти 150 миллионов населения. А, например, отрезано все Зауралье. Ни полей, ни стадионов, ни детских школ. Теряем таланты. Сейчас все говорят о Саше Головине, об интересе к нему «Арсенала». Но почему-то забывают, что он из Новокузнецка. Там тоже есть талантливые ребята.

В общем, мы футбольная страна. Но если посмотреть на результаты, то приходишь к выводу, что мы страна — не спортивная. В последнее время нигде, ничего не можем выиграть.

ЦСКА ДЕШЕВЛЕ ПОМЕНЯТЬ ТРЕНЕРА, ЧЕМ СОСТАВ

— Бытует мнение, что тренер должен работать пять-семь лет в одной команде. Исключения составляютразве что Фергюсон и Венгер. Но в «МЮ» и «Арсенале» за пять лет меняются составы.

Для ЦСКА дешевле поменять тренера, чем игроков. Полностью сделать новую команду никогда нельзя. Если возьмете сегодняшний состав, то у нас четыре-пять человек выступают еще с 2003—2004 годов. Это говорит о преемственности поколений.

Не верьте никому и никогда, что хорошая академия сделает вам суперкоманду. Считаю, нам дубль дал в этом году пять человек. Если они психологически будут готовы ко взрослому футболу и справятся с большими зарплатами в первой команде, то эффект появится.

Но обычно только два человека из молодежки дорастают до основы. Мы сейчас отдаем наших молодых футболистов в аренду за границу. Потому что во второй или первой лигах, по моему субъективному мнению, невозможно расти. Эти дивизионы еще не очистились от советского духа. Там порой результаты матчей решаются не на футбольном поле.

НУЖНО ПРИВЛЕКАТЬ В СБОРНУЮ СИЛЬНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ

— Топ-клуб не может жить только за счет своих воспитанников. Нужно обязательно приобретать легионеров. Ошибки в трансферной политике ЦСКА? Процентов 10 — 15. Не могу сказать, что мы всегда рискуем, приобретая футболиста из-за рубежа.

Мы не обладаем такими возможностями, как «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Не покупаем игрока за день, не слушаем агентов. Работаем кропотливо, ищем, анализируем.

Считаю, что нужно привлекать сильных иностранцев в российские клубы. И если они не против, приглашать их в нашу сборную. Это нормальная практика. Весь мир так делает.

ГОЛОВИН НЕ ГОТОВ ИГРАТЬ В «АРСЕНАЛЕ»

— Кто воспитал Головина? Отвечу сначала за себя. Меня вырастили родители, бабушка, школа, улица, окружение. То же самое было и с Головиным. Симбиоз. У него был детский тренер, команда Гришина (молодежный состав ЦСКА — Прим. В. А.), потом основа.

Замечу, что в первую сборную страны он попал не при Слуцком, а раньше — при Капелло. Саша в товарищеском матче с белорусами вышел на замену и забил. Потом еще писали, что у него 100-процентная результативность. Гол в одной игре. А затем уже он пробился в стартовый состав армейцев.

Леонид Викторович, пусть он на меня и не обижается, молодежью не особо занимался. Есть специалисты, которые любят возиться с молодыми. А есть те, кому комфортнее работать уже с возрастными исполнителями. И это нормально, когда результат стоит на первом месте.

Готов ли Головин к выступлениям в лондонском «Арсенале»? Мое мнение — нет. Он хороший футболист. Но ему еще нужно обрести стабильность, дальше прогрессировать. Вы же помните, как Жирков уехал в «Челси» и что из этого вышло.

ЕРЕМЕНКО НАШЕЛ ТО, ЧТО ИСКАЛ

— В ЦСКА была, есть и будет семейная обстановка. Это, наверное, главная наша заслуга. Что касается Ромы Еременко, он сам нашел то, что искал. Наша атмосфера не означает, что надо продлевать в данном случае с ним контракт. Еременко должен сам для себя сделать выводы.

Поймите, Роман дисквалифицирован. А это значит, что по всем регламентам, у него нет права даже тренироваться с командой. Он может придти ко мне в гости, к ребятам, но заниматься футболом на нашей базе, стадионе ему запрещено.

«ХАЛЛ» СЛУЦКОГО — ЭТО ДАЖЕ НЕ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РФПЛ. НИ О ЧЕМ!

— То, что Слуцкий нашел работу в «Халл Сити» своей личной заслугой не считаю. Вот Данни перешел из «Зенита» в «Славию», разве это шаг вперед?

То же самое и Леонид Викторович. «Халл» играет в чемпионшипе. У клуба нет даже шансов бороться за Лигу чемпионов или Лигу Европы. Он может только пробиться в АПЛ. Как можно здесь что-то сравнивать? Второй дивизион Англии- это же даже не средний уровень команд РФПЛ. Ни о чем! «Халл Сити»… Вы вообще там были? Слетайте. По сравнению с Москвой это «центр мира».

СТАНЦИЯ МЕТРО ЦСКА ОТКРОЕТСЯ В ДЕНЬ ГОРОДА

— Посещаемость стадиона растет. Видна положительная динамика. В следующем сезоне число зрителей еще больше увеличится. Дело в том, что буквально в день города Москвы откроется станция метро ЦСКА. От нее до нашей арены идти всего пять минут. Будет удобно с точки зрения логистики.

Считаю, в последнее время нам удалось урезонить фан-зону. Люди с семьями — женами и детьми — порой боялись приходить на наши матчи. В Химках часто случались драки, постоянный мат и так далее.

Сегодня ситуация поменялась. Мы сделали специальные детские комнаты, где родители могут оставить маленького ребенка, пока сами смотрят игру.

ЕСЛИ ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ВИП-ЛОЖИ, МОЖНО ЗА ГОД ЗАРАБОТАТЬ 18 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

— Как стадион может принести клубу какие-то деньги? Только за счет скайбоксов. Цена обычного, самого простого билета в Европе — 30 евро. Приходит на игру 60 тысяч — 1,8 миллиона клуб собрал. А у нас цена сезонного абонемента — 6,5 — 7 тысяч рублей. Это получается сколько? 100 долларов. То есть как три игры в Европе.

Только скайбоксы, которые потихоньку начали покупать, могут приносить прибыль. Когда мы полностью заполним вип-ложи, тогда в год стадион будет приносить ЦСКА порядка 18 миллионов долларов.

ПОРА ВЕРНУТЬ ПИВО НА СТАДИОНЫ

— У нас почему-то решили, что пиво на стадионах нужно запретить. И что мы получили? Теперь некоторые болельщики до игры выпивают бутылку водки и только ко второму тайму начинают понимать, где они вообще находится.

Сколько нормальный человек может выпить кружек пива за матч? Думаю, одну-две. Съест сосиску, потратит 300 -400 рублей. И ему хорошо, и клуб что-то зарабатывает.

Почему в Англии разрешено пиво? Там другая культура боления! А у нас начинают вводить на стадион войска, полиция в шлемах… Я их не пускаю на нашу арену. Да, на меня обижаются. Но у нас на стадионах камеры стоят, можно всех вычислить и потом просто не пускать. На хулиганов, может быть, это не подействует. Они ничего не боятся. Но вот настоящий болельщик задумается.

С ТАКОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ В ЧЕМПИОНАТЕ НАМ НЕ ВЫИГРАТЬ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

— Какие стратегические цели стоят перед ЦСКА на ближайшие пять лет? Есть разница между желанием и реальными возможностями. Конечно, я хочу выиграть Лигу чемпионов.

Но не буду, как Леонид Арнольдович Федун говорить, что продам клуб, если возьму этот трофей. Нет. ЦСКА у меня в сердце. Мне очень приятно заниматься этим делом.

Но Лигу чемпионов российский клуб не выиграет, пока у нас внутри такая конкуренция. Если только Господь спустится с небес и скажет: «В этом году в ЛЧ победит футбольный клуб «Амкар».

А если серьезно, то нам нужна серьезнейшая конкуренция внутри чемпионата. Необходимо за сезон проводить 14−15 тяжелейших матчей — таких как с «Зенитом», со «Спартаком», в последнее время с «Ростовом». А когда половина встреч проходных, о чем можно говорить? Ребята знают, что им надо собраться на «Спартак» и, например, «Манчестер Юнайтед». Вот так мы и играем.

В целом полуфинал Лиги чемпионов для российского клуба сейчас станет очень большим достижением.

ПОЧЕМУ РУГАЮТ СБОРНУЮ? ЭТО ЖЕ ТОВАРИЩЕСКИЕ ИГРЫ

— Насколько я знаю, это последний Кубок конфедераций. Такое решение примет ФИФА. Он просто никому не нужен со спортивной точки зрения. Германия привозит второй состав….

С другой стороны, турнир необходим для страны-хозяйки чемпионата мира. То есть позволяет посмотреть, готова ли Россия к ЧМ.

Что касается результата сборной, мне не нравится, как СМИ пишут про нашу команду. Мол, как мы могли уступить Мексике, в советское время такого бы не было! Да какая мне разница? Это же товарищеский матч. Главное — чтобы тренерский штаб сделал выводы и двигался дальше.

Даст ли домашний чемпионат мира толчок для развития футбола в России? Думаю, нет. Пройдет турнир и многие о нашем виде спорта забудут. Но такой турнир даст толчок для развития страны. Посмотрите, как преображаются города, строятся новые аэропорты и вокзалы. Большое дело.

ПОЧЕМУ НАШИ ИГРОКИ НЕ УЕЗЖАЮТ ЗА РУБЕЖ

— Причина для всех одна. Здесь наш футболист получает, образно говоря, пять миллионов, а в любом хорошем европейском клубе ему будут платить не больше 700 тысяч. Молодые игроки еще могут сорваться — им все интересно. А зачем что-то менять человеку в 25 лет, если его все устраивает?

Нет таких зарплат в мире, как в России. Если только в топовых клубах. Но там вообще-то и выступают великие футболисты. И эти клубы зарабатывают деньги. Например, на атрибутике, продаже маек. У них есть Алексис Санчес. А у нас, при всем моем уважении, Александр Головин.

Играл бы он в Англии, его бы майи раскупались с гораздо большим размахом. Там все по-другому. Взять к примеру Мусу. Ну так, видимо, звезды сошлись, что из ЦСКА в «Лестер» он перешел за 21 миллион. А вот его трансфер из «Лестера» в другой клуб АПЛ мог бы стоить уже 50 миллионов. Представляете?

Так что мы скорее второсортная страна, но я не могу назвать ее нефутбольной. В футбол играть мы умеем. Боролись на равных и с «Реалом», и с «Манчестер Юнайтед».

Я НЕ ИДИОТ, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ О ДОГОВОРНЫХ МАТЧАХ В РФПЛ

— Скажу честно: не считаю себя идиотом. Для того, чтобы заявлять о наличии договорных матчей, надо находиться внутри команд, которые как-то попадают под подозрение.

Не могу сказать, что в нашем чемпионате нет странных игр. Какие именно? Не знаю. Как с этим бороться? Финансовая составляющая. Когда для клуба будет важно занять восьмое место, а не десятое, и руководство будет понимать, что есть шанс заработать половину бюджета на следующий сезон, тогда все и будут биться.

Наверное, вы все помните историю, когда журналист Василий Уткин обвинил в ЦСКА в том, что мы купили у «Ростова» матч.

Меня тогда позабавило в его аргументации две вещи. Уткин написал, что после игры Валерий Георгиевич взял чемодан с деньгами и пошел в раздевалку «Ростова». Да Газзаев даже портфель сам не таскал, у него всегда был ординарец!

А по версии Васи, наш тренер отнес деньги дончанам. Те начали их делить и решили, что Каньенде сумма не полагается, потому что он игру не сдавал. Да еще и в глаз ему дали.

Я, правда, потом Уткину показал эпизод, когда Каньенде в игровом моменте в глаз попал Вася Березуцкий.

Кроме того, предложил Уткину закрыть всех ростовских футболистов в изолятор временного содержания хотя бы на трое суток. Заверил его, что, если они в чем-то виноваты, напишут повинную буквально через час. Никто не согласился на такой эксперимент.

Уткин потом указывал, что два защитника «Ростова» расступаются. Я ему в свою очередь привел в пример игру «Челси», кажется, с «Вест Бромвичем» — там был такой же эпизод. Но никто даже не подумал, что лондонцы могли купить матч.

СУДЬИ ПРОДАЖНЫЕ? А КТО ИМ ДАЕТ?

— Понимаете, любой гол вытекает из ошибки. Если бы никто не терял концентрацию, мы бы не увидели забитых мячей. В поединке со сборной Мексикой Ерохин опоздал, и нам забили. Получается, он сдал ту игру что ли? Глупость!

Часто говорят, что судьи у нас продажные. У меня тогда возникает один вопрос — а кто им дает? Мне кажется, надо сначала посмотреть на себя, поиграть в футбол, прежде чем делать такие заявления.

Все эти разговоры уйдут сами собой, когда клубы станут частными. Когда менеджеру не надо будет доказывать губернатору, что если бы вы нам еще деньжат выделяли на судейство, то все было бы ОК.

УБЕРИТЕ БЮДЖЕТНЫЕ КЛУБЫ

— Не надо хаять наш футбол! Это уже за гранью. Как бы ни было нам тяжело, последние 10 — 15 лет мы держимся на шестом, максимум седьмом месте рейтинга европейских стран. Впереди только большая пятерка. Англия, Италия, Испания, Германия и Франция. Это естественно.

Надо зарабатывать деньги! Просто нельзя, заработав 5 миллионов, потратить 150… Так не бывает!

Нам нужно уйти от государственной помощи, от государственного учредительства. Меня мама учила зарабатывать, а не сидеть и экономить.

Бюджетных клубов быть не должно. «Зенит», к слову, — не бюджетный, там не берут бабушкины пенсии и не платят их своим футболистам. У них владелец — госкорпорация. Компания сама решает, куда тратить средства.

Бюджетный — это когда тебя финансирует губерния. Да, регион может помочь со стадионом, базой, социалкой и так далее. Отлично — это 25 процентов. Все остальное — 75 процентов — уже должен добывать частник. Менеджеру нужно изыскивать средства на зарплаты, премиальные.

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО «СПАРТАК» НАЗЫВАЮТ НАРОДНОЙ КОМАНДНОЙ?

— Мне всегда интересно, когда «Спартак» в СМИ называют народной командой. Почему?! А за ЦСКА, «Зенит» кто тогда болеет — быдло? Все остальные — овцы, бараны? Меня смущает это выражение.

Просто раньше считалось, что за ЦСКА — военные, за «Динамо» — МВД. А «Спартак» был при мясокомбинате. А кто там работал — простой народ. Не военные, не милиционеры. А как назвать тогда этот коллектив? Команда мясной промышленности? Ну как-то неудобно. Поэтому народная команда.

Виталий АЙРАПЕТОВ

из Москвы