ЦСКА и «СКА-Хабаровск» согласовали перенос матча 3-го тура РФПЛ в Москву
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Московский ЦСКА и «СКА-Хабаровск» согласовали перенос матча 3-го тура чемпионата России по футболу-2017/18 в Москву, сообщается на официальном сайте хабаровчан.
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В среду РФПЛ представила календарь чемпионата на первые 8 туров. Согласно расписанию, хозяином матча, который пройдет 29 июля, является «СКА-Хабаровск».
По согласованию с РФПЛ клубы поменялись порядком проведения матчей. В Хабаровск ЦСКА приедет во втором круге чемпионата в ноябре.
«По просьбе руководства ПФК ЦСКА игра третьего тура с участием двух армейских клубов РФПЛ состоится в Москве, но хозяином поля останется «СКА-Хабаровск», — говорится в сообщении.
Причина переноса матча — участие ЦСКА в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Первые матчи пройдут
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