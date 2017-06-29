ЦСКА и «СКА-Хабаровск» согласовали перенос матча 3-го тура РФПЛ в Москву

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В среду РФПЛ представила календарь чемпионата на первые 8 туров. Согласно расписанию, хозяином матча, который пройдет 29 июля, является «СКА-Хабаровск».

По согласованию с РФПЛ клубы поменялись порядком проведения матчей. В Хабаровск ЦСКА приедет во втором круге чемпионата в ноябре.

«По просьбе руководства ПФК ЦСКА игра третьего тура с участием двух армейских клубов РФПЛ состоится в Москве, но хозяином поля останется «СКА-Хабаровск», — говорится в сообщении.