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29 июня 2017, 13:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ЦСКА и «СКА-Хабаровск» согласовали перенос матча 3-го тура РФПЛ в Москву

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Московский ЦСКА и «СКА-Хабаровск» согласовали перенос матча 3-го тура чемпионата России по футболу-2017/18 в Москву, сообщается на официальном сайте хабаровчан.

Московский ЦСКА и <span class=error>СКА</span>-Хабаровск согласовали перенос матча 3-го тура чемпионата России по футболу-2017/18 в Москву сообщается на официальном сайте хабаровчан. Увеличить
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В среду РФПЛ представила календарь чемпионата на первые 8 туров. Согласно расписанию, хозяином матча, который пройдет 29 июля, является «СКА-Хабаровск».

По согласованию с РФПЛ клубы поменялись порядком проведения матчей. В Хабаровск ЦСКА приедет во втором круге чемпионата в ноябре.

«По просьбе руководства ПФК ЦСКА игра третьего тура с участием двух армейских клубов РФПЛ состоится в Москве, но хозяином поля останется «СКА-Хабаровск», — говорится в сообщении.

Причина переноса матча — участие ЦСКА в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Первые матчи пройдут 25—26 июля, ответные — 1—2 августа.

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