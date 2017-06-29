Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30227931/
29 июня 2017, 13:38 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Смолов может перейти в «Спартак»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Спартак». Об этом в своем твиттере сообщил главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.

Нападающий Краснодара Федор Смолов может перейти в Спартак. Об этом в своем твиттере сообщил главный редактор агентства Р-Спорт Василий Конов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«По моей информации приоритетный вариант — «Спартак». Федор (Смолов), якобы, сам не против, со стороны «Спартака» — ОК, решение исключительно за Галицким.

Переход возможен только при выкупе за фиксированные отступные в 30 млн € (тут даже без Галицкого). Вопрос — готов ли Федун, — написал Конов.

27-летний Федор Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 и 18 мячей, соответственно.

В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора Емельяненко

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Футбол в России – это похороны. Что пишут в Германии о Кубке конфедераций