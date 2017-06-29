Смолов может перейти в «Спартак»
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Спартак». Об этом в своем твиттере сообщил главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.
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«По моей информации приоритетный вариант — «Спартак». Федор (Смолов), якобы, сам не против, со стороны «Спартака» — ОК, решение исключительно за Галицким.
Переход возможен только при выкупе за фиксированные отступные в 30 млн € (тут даже без Галицкого). Вопрос — готов ли Федун, — написал Конов.
27-летний Федор Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 и 18 мячей, соответственно.
В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.
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