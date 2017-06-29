Смолов может перейти в «Спартак»

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«По моей информации приоритетный вариант — «Спартак». Федор (Смолов), якобы, сам не против, со стороны «Спартака» — ОК, решение исключительно за Галицким.

Переход возможен только при выкупе за фиксированные отступные в 30 млн € (тут даже без Галицкого). Вопрос — готов ли Федун, — написал Конов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">По моей информации приоритетный вариант - Спартак. Фёдор, якобы, сам не против, со стороны СМ ок, решение исключительно за Галицким. <a href="https://t.co/0H9vhr1NDo">https://t.co/0H9vhr1NDo</a></p>— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) <a href="https://twitter.com/VasilyKonov/status/880326501845086208">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

27-летний Федор Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 и 18 мячей, соответственно.

В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.