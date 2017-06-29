ЦСКА подтвердил уход Яровинского с поста спортивного директора
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Московский ЦСКА подтвердил уход Олега Яровинского с поста спортивного директора, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.
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Ранее агентство «Р-Спорт» сообщало, что Яровинский покинет ЦСКА и будет помогать бывшему главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому в английском «Халл Сити».
«Во вторник Яровинский приехал в Австрию на сбор армейцев, где попрощался с командой. Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов», — говорится в сообщении.
Яровинский был назначен начальником селекционного отдела ЦСКА в феврале 2014 года.
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