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29 июня 2017, 12:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ЦСКА подтвердил уход Яровинского с поста спортивного директора

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Московский ЦСКА подтвердил уход Олега Яровинского с поста спортивного директора, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

Московский ЦСКА подтвердил уход Олега <span class=error>Яровинского</span> с поста спортивного директора сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба. Увеличить
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Ранее агентство «Р-Спорт» сообщало, что Яровинский покинет ЦСКА и будет помогать бывшему главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому в английском «Халл Сити».

«Во вторник Яровинский приехал в Австрию на сбор армейцев, где попрощался с командой. Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов», — говорится в сообщении.

Яровинский был назначен начальником селекционного отдела ЦСКА в феврале 2014 года.

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