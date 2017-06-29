ЦСКА подтвердил уход Яровинского с поста спортивного директора

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Ранее агентство «Р-Спорт» сообщало, что Яровинский покинет ЦСКА и будет помогать бывшему главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому в английском «Халл Сити».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Во вторник Яровинский приехал на сбор <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8?src=hash">#ЦСКАвАвстрии</a>, где попрощался с командой <a href="https://t.co/xecNglImx8">pic.twitter.com/xecNglImx8</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/880337465856471040">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Во вторник Яровинский приехал в Австрию на сбор армейцев, где попрощался с командой. Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов», — говорится в сообщении.

Яровинский был назначен начальником селекционного отдела ЦСКА в феврале 2014 года.