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29 июня 2017, 12:21 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» готов приобрести защитника «Кротоне»

Как сообщает Sky Sport Italia, московский «Спартак» собирается приобрести защитника «Кротоне» Федерико Чеккерини.

Спартак готов приобрести защитника Кротоне - Фото Увеличить
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Согласно источнику, российский клуб предлагает за 25-летнего игрока 4 млн евро.

В минувшем сезоне футболист провел 36 матчей и забил один гол. Его трансферный лист оценивается в 2 млн евро, а контракт с «Кротоне» рассчитан до 2019 года.

Отметим, что Чеккерини играет на позиции центрального защитника.

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