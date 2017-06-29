«Спартак» готов приобрести защитника «Кротоне»

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Согласно источнику, российский клуб предлагает за 25-летнего игрока 4 млн евро.

В минувшем сезоне футболист провел 36 матчей и забил один гол. Его трансферный лист оценивается в 2 млн евро, а контракт с «Кротоне» рассчитан до 2019 года.

Отметим, что Чеккерини играет на позиции центрального защитника.