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29 июня 2017, 10:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Нынешнее количество клубов в РФПЛ оптимально, речи о сокращении лиги не идет

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Возможное сокращение числа участников Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) не обсуждается, нынешнее количество клубов лиги оптимально. Об этом ТАСС заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Как заявил ТАСС глава РФПЛ говорить о расширении лиги можно будет когда появится финансовая стабильность. Увеличить
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«О сокращении пока речи нет. На сегодня 16 клубов — это оптимальное количество», — сказал Прядкин.

Говорить о возможном расширении чемпионата тоже рано, считает глава РФПЛ.

«Как только появится финансовая стабильность, можно будет говорить о расширении. Пока ее нет. Хорошо, что “Томь” доиграла прошлый сезон. На моем веку не было команд, которые сходили с чемпионата по ходу турнира», — отметил собеседник ТАСС.

«Стратегия развития футбола в РФ до 2030 года», которая была принята на конференции Российского футбольного союза (РФС) в апреле, допускает возможное временное сокращение состава участников лиги в связи со сложностями с финансированием профессионального футбола и неудовлетворительным состоянием клубной инфраструктуры. При этом, как говорится в документе, в оптимальном формате чемпионат РФПЛ может состоять из 18 команд.
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