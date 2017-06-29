Грузинский полузащитник Джаба Липартия подписал контракт с ФК «Анжи»
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Грузинский полузащитник Джаба Липартия подписал контракт с махачкалинским «Анжи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Липартия перешел в «Анжи» на правах свободного агента, его контракт с махачкалинцами рассчитан на два года.
С 2011 года 29-летний хавбек выступал за луганскую «Зарю», стал в ее составе бронзовым призером чемпионата Украины. Имеет в активе 2 матча за сборную Грузии.
В составе «Анжи» Липартия в июне принимал участие в контрольных матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter