Грузинский полузащитник Джаба Липартия подписал контракт с ФК «Анжи»

Липартия перешел в «Анжи» на правах свободного агента, его контракт с махачкалинцами рассчитан на два года.

С 2011 года 29-летний хавбек выступал за луганскую «Зарю», стал в ее составе бронзовым призером чемпионата Украины. Имеет в активе 2 матча за сборную Грузии.

В составе «Анжи» Липартия в июне принимал участие в контрольных матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.