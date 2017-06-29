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29 июня 2017, 10:08 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Грузинский полузащитник Джаба Липартия подписал контракт с ФК «Анжи»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Грузинский полузащитник Джаба Липартия подписал контракт с махачкалинским «Анжи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Липартия перешел в «Анжи» на правах свободного агента, его контракт с махачкалинцами рассчитан на два года.

С 2011 года 29-летний хавбек выступал за луганскую «Зарю», стал в ее составе бронзовым призером чемпионата Украины. Имеет в активе 2 матча за сборную Грузии.

В составе «Анжи» Липартия в июне принимал участие в контрольных матчах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Анжи
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