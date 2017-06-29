Прядкин: Бюджет РФПЛ в сезоне-2017/18 увеличится и составит около $55 млн
МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Бюджет Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2017/18 увеличится примерно на 10 процентов. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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«Бюджет еще не утвержден, но, учитывая, что мы подписали контракт с новым серьезным партнером, он вырастет примерно на 10 процентов. Бюджет у нас был в районе 50 миллионов долларов. Значит, в новом сезоне составит порядка 55 миллионов, а, может быть, даже больше», — сказал Прядкин.
Генеральным партнером РФПЛ в середине июля стала букмекерская компания «Лига Ставок». Прядкин не стал раскрывать подробности сделки, но отметил, что контракт «очень большой». «Могу сказать, что он больше, чем контракт с титульным спонсором (компанией “Росгоссхтрах”). Это очень хорошие деньги», — сказал глава РФПЛ.
На вопрос, когда у РФПЛ появится спонсор из числа пивных компаний, Прядкин ответил, что им нужно разрешение на «пролив пива на стадионах». «Им хочется не в узком кругу себя рекламировать, а получать реальный доход. С точки зрения привлечения средств для поддержки клубов для нас это [контракт с пивным спонсором] было бы хорошим шагом. Но тот же вопрос с букмекерами долго решался, однако постепенно решился», — сказал Прядкин.
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля.
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