Прядкин: «Спартак» заработал около $5 млн за счет победы в чемпионате РФПЛ

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«Думаю, “Спартак” заработал в районе 5 миллионов долларов», — сказал он.

По словам главы лиги, за победу в чемпионате сезона-2017/18 призовые будут больше, поскольку лига заключила выгодный с финансовой точки зрения контракт с букмекерской компанией.

«Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем сезоне», — отметил Прядкин.

«Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. Первенство РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля.