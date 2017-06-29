Прядкин: «Спартак» заработал около $5 млн за счет победы в чемпионате РФПЛ
МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский «Спартак» благодаря победе в Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) сезона-2016/17 заработал порядка $5 млн. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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«Думаю, “Спартак” заработал в районе 5 миллионов долларов», — сказал он.
По словам главы лиги, за победу в чемпионате сезона-2017/18 призовые будут больше, поскольку лига заключила выгодный с финансовой точки зрения контракт с букмекерской компанией.
«Чемпион в итоге получит
«Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. Первенство РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля.
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