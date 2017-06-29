ЦСКА приедет в Хабаровск в ноябре

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

Минувшей ночью российская футбольная Премьер Лига утвердила календарь игр на стартовые восемь туров сезона 2017/18. Календарь игровых дней с 9 по 20 тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2017/2018 гг. и группового этапа Лиги Европы UEFA 2017/2018 гг. В ноябре в Хабаровск приедет ЦСКА, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФК «СКА-Хабаровск».

По просьбе руководства ПФК ЦСКА игра третьего тура с участием двух армейских клубов РФПЛ состоится в Москве, но хозяином поля останется «СКА-Хабаровск». По согласованию с Лигой, ЦСКА и хабаровский СКА поменялись порядком проведения матчей. В столицу Дальневосточного федерального округа один из самых титулованных российских футбольных клубов приедет во втором круге чемпионата, в ноябре.

Причина переноса — участие ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч отборочного раунда главного турнира для клубов УЕФА ЦСКА проводит 25 или 26 июля, ответная игра пройдет 1 или 2-го августа. Дата игры ЦСКА и «СКА-Хабаровск» первого круга чемпионата России 2017/18 — 29 июля.

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу сезона 2017/18:

(время начала матчей везде указано московское).

14 июля (пятница) — Суперкубок России.

1 тур.

15 июля (суббота).

«Урал» — «Ростов» 15:00.

«Тосно» — «Уфа» 17:30.

«Анжи» — ПФК ЦСКА 20:00.

16 июля (воскресенье).

«СКА Хабаровск» — «Зенит» 11:00.

«Рубин» — «Краснодар» 17:30.

«Ахмат» — «Амкар» 21:30.

18 июля (вторник).

«Локомотив» — «Арсенал» 19:30.

«Динамо» — «Спартак» 19:30.

2 тур.

21 июля (пятница).

«Анжи» — «Амкар» 19:30.

22 июля (суббота).

ПФК ЦСКА — «Локомотив» 15:00.

«Зенит» — «Рубин» 17:30.

«Краснодар» — «Тосно» 20:00.

23 июля (воскресенье).

«Уфа» — «Спартак» 15:00.

«Динамо» — «Урал» 17:30.

«Ростов» — «Ахмат» 20:00.

24 июля (понедельник).

«Арсенал» — «СКА Хабаровск» 19:30.

3 тур.

29 июля (суббота).

«СКА Хабаровск» — ПФК ЦСКА 15:00 («Арена ЦСКА»).

«Урал» — «Уфа» 15:00.

«Рубин» — «Арсенал» 17:30.

«Ахмат» — «Динамо» 20:00.

30 июля (воскресенье).

«Амкар» — «Ростов» 15:00.

«Локомотив» — «Анжи» 17:30.

«Тосно» — «Зенит» 20:00.

31 июля (понедельник).

«Спартак» — «Краснодар» 19:30.

4 тур.

4 августа (пятница).

«Анжи» — «Ростов» 20:00.

5 августа (суббота).

«Уфа» — «Ахмат» 15:00.

«Динамо» — «Амкар» 17:30.

«Локомотив» — «СКА Хабаровск» 20:00.

6 августа (воскресенье).

«Арсенал» — «Тосно» 15:00.

ПФК ЦСКА — «Рубин» 17:30.

«Зенит» — «Спартак» 20:00.

«Краснодар» — «Урал» 20:00.

5 тур.

8 августа (вторник).

«СКА Хабаровск» — «Анжи» 11:00.

«Амкар» — «Уфа» 17:30.

9 августа (среда).

«Урал» — «Зенит» 17:30.

«Тосно» — ПФК ЦСКА 20:00.

«Спартак» — «Арсенал» 19:30.

«Ростов» — «Динамо» 20:00.

«Рубин» — «Локомотив» 20:00.

10 августа (четверг).

«Ахмат» — «Краснодар» 20:00.

6 тур.

12 августа (суббота).

«Уфа» — «Ростов» 15:00.

ПФК ЦСКА — «Спартак» 17:30.

«Анжи» — «Динамо» 20:00.

13 августа (воскресенье).

«СКА Хабаровск» — «Рубин» 11:00.

«Локомотив» — «Тосно» 17:30.

«Краснодар» — «Амкар» 20:00.

«Зенит» — «Ахмат» 20:00.

14 августа (понедельник).

«Арсенал» — «Урал» 19:30.

7 тур.

18 августа (пятница).

«Тосно» — «СКА Хабаровск» 19:30.

19 августа (суббота).

«Урал» — ПФК ЦСКА 15:00.

«Спартак» — «Локомотив» 17:30.

«Рубин» — «Анжи» 20:00.

20 августа (воскресенье).

«Амкар» — «Зенит» 15:00.

«Динамо» — «Уфа» 17:30.

«Ростов» — «Краснодар» 20:00.

21 августа (понедельник).

«Ахмат» — «Арсенал» 20:00.

8 тур.

25 августа (пятница).

«Анжи» — «Уфа» 20:00.

26 августа (суббота).

«Арсенал» — «Амкар» 15:00.

«Рубин» — «Тосно» 17:30.

«Локомотив» — «Урал» 20:00.

27 августа (воскресенье).

«СКА Хабаровск» — «Спартак» 11:00.

ПФК ЦСКА — «Ахмат» 17:30.

«Зенит» — «Ростов» 20:00.

«Краснодар» — «Динамо» 20:00.