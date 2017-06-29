ЦСКА приедет в Хабаровск в ноябре
По согласованию с Лигой, футбольные команды поменялись порядком проведения матчей.
Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.
Минувшей ночью российская футбольная Премьер Лига утвердила календарь игр на стартовые восемь туров сезона 2017/18. Календарь игровых дней с 9 по 20 тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2017/2018 гг. и группового этапа Лиги Европы UEFA 2017/2018 гг. В ноябре в Хабаровск приедет ЦСКА, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФК «СКА-Хабаровск».
По просьбе руководства ПФК ЦСКА игра третьего тура с участием двух армейских клубов РФПЛ состоится в Москве, но хозяином поля останется «СКА-Хабаровск». По согласованию с Лигой, ЦСКА и хабаровский СКА поменялись порядком проведения матчей. В столицу Дальневосточного федерального округа один из самых титулованных российских футбольных клубов приедет во втором круге чемпионата, в ноябре.
Причина переноса — участие ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч отборочного раунда главного турнира для клубов УЕФА ЦСКА проводит 25 или 26 июля, ответная игра пройдет 1 или 2-го августа. Дата игры ЦСКА и «СКА-Хабаровск» первого круга чемпионата России 2017/18 — 29 июля.
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу сезона 2017/18:
(время начала матчей везде указано московское).
14 июля (пятница) — Суперкубок России.
1 тур.
15 июля (суббота).
«Урал» — «Ростов» 15:00.
«Тосно» — «Уфа» 17:30.
«Анжи» — ПФК ЦСКА 20:00.
16 июля (воскресенье).
«СКА Хабаровск» — «Зенит» 11:00.
«Рубин» — «Краснодар» 17:30.
«Ахмат» — «Амкар» 21:30.
18 июля (вторник).
«Локомотив» — «Арсенал» 19:30.
«Динамо» — «Спартак» 19:30.
2 тур.
21 июля (пятница).
«Анжи» — «Амкар» 19:30.
22 июля (суббота).
ПФК ЦСКА — «Локомотив» 15:00.
«Зенит» — «Рубин» 17:30.
«Краснодар» — «Тосно» 20:00.
23 июля (воскресенье).
«Уфа» — «Спартак» 15:00.
«Динамо» — «Урал» 17:30.
«Ростов» — «Ахмат» 20:00.
24 июля (понедельник).
«Арсенал» — «СКА Хабаровск» 19:30.
3 тур.
29 июля (суббота).
«СКА Хабаровск» — ПФК ЦСКА 15:00 («Арена ЦСКА»).
«Урал» — «Уфа» 15:00.
«Рубин» — «Арсенал» 17:30.
«Ахмат» — «Динамо» 20:00.
30 июля (воскресенье).
«Амкар» — «Ростов» 15:00.
«Локомотив» — «Анжи» 17:30.
«Тосно» — «Зенит» 20:00.
31 июля (понедельник).
«Спартак» — «Краснодар» 19:30.
4 тур.
4 августа (пятница).
«Анжи» — «Ростов» 20:00.
5 августа (суббота).
«Уфа» — «Ахмат» 15:00.
«Динамо» — «Амкар» 17:30.
«Локомотив» — «СКА Хабаровск» 20:00.
6 августа (воскресенье).
«Арсенал» — «Тосно» 15:00.
ПФК ЦСКА — «Рубин» 17:30.
«Зенит» — «Спартак» 20:00.
«Краснодар» — «Урал» 20:00.
5 тур.
8 августа (вторник).
«СКА Хабаровск» — «Анжи» 11:00.
«Амкар» — «Уфа» 17:30.
9 августа (среда).
«Урал» — «Зенит» 17:30.
«Тосно» — ПФК ЦСКА 20:00.
«Спартак» — «Арсенал» 19:30.
«Ростов» — «Динамо» 20:00.
«Рубин» — «Локомотив» 20:00.
10 августа (четверг).
«Ахмат» — «Краснодар» 20:00.
6 тур.
12 августа (суббота).
«Уфа» — «Ростов» 15:00.
ПФК ЦСКА — «Спартак» 17:30.
«Анжи» — «Динамо» 20:00.
13 августа (воскресенье).
«СКА Хабаровск» — «Рубин» 11:00.
«Локомотив» — «Тосно» 17:30.
«Краснодар» — «Амкар» 20:00.
«Зенит» — «Ахмат» 20:00.
14 августа (понедельник).
«Арсенал» — «Урал» 19:30.
7 тур.
18 августа (пятница).
«Тосно» — «СКА Хабаровск» 19:30.
19 августа (суббота).
«Урал» — ПФК ЦСКА 15:00.
«Спартак» — «Локомотив» 17:30.
«Рубин» — «Анжи» 20:00.
20 августа (воскресенье).
«Амкар» — «Зенит» 15:00.
«Динамо» — «Уфа» 17:30.
«Ростов» — «Краснодар» 20:00.
21 августа (понедельник).
«Ахмат» — «Арсенал» 20:00.
8 тур.
25 августа (пятница).
«Анжи» — «Уфа» 20:00.
26 августа (суббота).
«Арсенал» — «Амкар» 15:00.
«Рубин» — «Тосно» 17:30.
«Локомотив» — «Урал» 20:00.
27 августа (воскресенье).
«СКА Хабаровск» — «Спартак» 11:00.
ПФК ЦСКА — «Ахмат» 17:30.
«Зенит» — «Ростов» 20:00.
«Краснодар» — «Динамо» 20:00.
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