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29 июня 2017, 7:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Нету верит, что Манчини приведет «Зенит» к титулам

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Португальский защитник «Зенита» Луиш Нету верит, что новый главный тренер футбольного клуба Роберто Манчини приведет команду к титулам. Такое мнение он высказал журналистам.

Португалец считает что итальянский тренер обладает всеми качествами для достижения самых высоких целей. Увеличить
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«Я переписывался и с игроками, и с сотрудниками клуба, пускай и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы. У мистера есть много сильных сторон. Верю, что он приведет нас к титулам», — сказал Нету.

«Узнал о его назначении из социальных сетей, а потом посмотрел на официальном сайте клуба», — добавил игрок.

Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два сезона.

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