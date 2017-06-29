Футболист Нету верит, что Манчини приведет «Зенит» к титулам
КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Португальский защитник «Зенита» Луиш Нету верит, что новый главный тренер футбольного клуба Роберто Манчини приведет команду к титулам. Такое мнение он высказал журналистам.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я переписывался и с игроками, и с сотрудниками клуба, пускай и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы. У мистера есть много сильных сторон. Верю, что он приведет нас к титулам», — сказал Нету.
«Узнал о его назначении из социальных сетей, а потом посмотрел на официальном сайте клуба», — добавил игрок.
Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня. Его контракт с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter