Футболист Нету верит, что Манчини приведет «Зенит» к титулам

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«Я переписывался и с игроками, и с сотрудниками клуба, пускай и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы. У мистера есть много сильных сторон. Верю, что он приведет нас к титулам», — сказал Нету.

«Узнал о его назначении из социальных сетей, а потом посмотрел на официальном сайте клуба», — добавил игрок.