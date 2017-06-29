Ерохин и Полоз: Ростов-на-Неве
Обозреватель «СЭ» — о том, как могут вписаться в игру «Зенита» новички из донского клуба.
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ЕРОХИН: ПОЛУСРЕДНИЙ ПОЛУНАПАДАЮЩИЙ
Позиция: центральный полузащитник, инсайд.
Диапазон действий: вся правая половина поля между штрафными.
Прямые конкуренты: Маурисиу, Эрнани.
Возможные конкуренты: Нобоа, Шатов, Паредес.
В прошлогоднем «Зените» не было игроков, схожих с Ерохиным по функционалу и специфике. Например, слева располагался Данни, но с совершенно иной направленностью. Вдоль и вглубь поле бороздили зенитовские фланги, группа атаки же практиковала перемещения поперек и вширь со сменой мест.
Как будет выглядеть «Зенит» при Манчини, пока загадка. Ответ на нее в общих, контурных чертах начнет появляться не ранее, чем через
Точки действий Ерохина в домашнем матче «Ростова» с «МЮ». Синим обозначены удачные действия, крестиками — ошибки. На графике — количество ТТД на 15-минутных отрезках матча и изменение индекса InStat. Точки действий Ерохина в выездном матче «Ростова» с «МЮ». Синим обозначены удачные действия, крестиками — ошибки. На графике — количество ТТД на 15-минутных отрезках матча и изменение индекса InStat.
Важная для понимания информация: Ерохин не солист и не системообразующий исполнитель, он — деталь механизма, необходимая для выполнения конкретных задач. Вне рамок этого механизма, как индивидуум, Александр вряд ли сможет себя проявить, поскольку в его действиях немало огрехов, которые могут компенсировать лишь командные усилия. Можно вспомнить, что в «Урале» хавбек выделялся разве что ростом и отнюдь не выглядел футболистом высокого уровня. Но опытный Бердыев разглядел в нем потенциал, увидел его в своей системе (именно увидел, а не нашел место методом проб и ошибок) — и за год вылепил игрока сборной. Рецептура традиционна: точные задания, идеально соответствующие возможностям футболиста, и внимательная подстраховка со стороны партнеров.
Очень характерна в этом смысле статистика Ерохина. В чемпионате России, по свидетельству InStat, у Александра очень низкий процент точных передач — 72. Из всех игроков его амплуа хуже показатели только у Макурина из «Томи». Причем и по количеству передач Ерохин среди аутсайдеров — 32 в среднем за матч. Тот же Данни выполнял 66 (с точностью 83%), Иванов из Грозного — 58 (77%), Власов из Тулы — 39 (77%) и так далее до конца списка из почти 40 человек. По ключевым передачам (1,6) Ерохин тоже в аутсайдерах; 30% точных пасов в штрафную -худший результат в лиге. Да и в единоборствах даже при своих габаритах, он тоже не король: выиграл 45% (к примеру, Молло — 51%). Другое дело, что Ерохин по всему полю ищет борьбу (24 стыка в среднем за игру, больше — только у Игбуна из «Уфы», и 4,3 попытки отбора мяча, правда, опять же, с очень низким «плюсом»). А желание постоянно вступать в единоборства вкупе с умением выполнить классное действие с мячом, которое сквозь статистику не разглядишь, делает полузащитника очень необычным и полезным игроком. Своеобразным «атакующим опорником» или «полусредним полунападающим», действующим между зон — и во всех зонах сразу.
В суммарном отчете InStat по итогам чемпионата России Ерохин занял 14-е место на своей позиции.
Любопытно, что во встречах с «МЮ" высший процент точных передач среди ростовчан продемонстрировал именно Ерохин, причем он почти не отдавал мяч назад и поперек! Да и в единоборствах на «Олд Траффорде» преуспел значительно больше, чем в среднем в сезоне. Может быть, с прицелом на таких соперников и такие матчи его и пригласил Манчини?
ПОЛОЗ: МЯЧ — ТОЛЬКО СВОИМ
Позиция: «второй» форвард, левый полусредний нападающий.
Диапазон действий: половина поля соперника по всей ширине и на подступах к штрафной.
Прямые конкуренты: Жулиану, Шатов, Кокорин.
Возможные конкуренты: Джорджевич, Дриусси.
И в этом случае можно сказать, что «Зенит» купил игрока на вакантное амплуа: Жулиану с Шатовым, хотя и заточены на атаку, располагаются
Появление Полоза главным образом создает в «Зените» кадровое изобилие, так называемую «глубину состава», благодаря которой Манчини сможет варьировать наступательный замысел не только от матча к матчу, но и по ходу игры, бросая в дело то одного, то другого форварда. Рассуждать же, что появление Полоза усадит
Точки действий Полоза в домашнем матче «Ростова» с «МЮ». Синим обозначены удачные действия, крестиками — ошибки. На графиках — количество ТТД на 15-минутных отрезках матча и изменение индекса InStat. Точки действий Полоза в выездном матче «Ростова» с «МЮ». Синим обозначены удачные действия, крестами — ошибки. На графиках — количество ТТД на 15-минутных отрезках матча и изменение индекса InStat.
Поскольку встречи «Ростова» с «МЮ» были главным испытанием дончан за последние полгода, а их цифровые итоги информативны и показательны, приведем здесь те же схемы, что и у Ерохина. По ним видно, насколько гигантский объем работы выполняют зенитовские новички в соперничестве с классной командой, и насколько неплохо все у них получается. Конечно, у Полоза были игры и ярче этих, в частности, домашняя с ПСВ, но важно ведь отталкиваться еще и от степени противодействия. Можно заключить, что уровню Лиги Европы и Дмитрий, и Александр (не говоря уже о Нобоа, который неоднократно это доказывал), соответствуют полностью.
При этом у Полоза и в
Крайне интересно посмотреть, как он проявит себя в доминирующих условиях, которые навязывает и диктует соперникам «Зенит». Как, впрочем, и за тем, продолжит ли команда делать это при Манчини, не обратится ли к тактике контратак, в которой
Суммарный отчет InStat по чемпионату России. Полоз — в десятке лучших нападающих.
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