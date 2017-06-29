Ерохин и Полоз: Ростов-на-Неве

ЕРОХИН: ПОЛУСРЕДНИЙ ПОЛУНАПАДАЮЩИЙ

Позиция: центральный полузащитник, инсайд.

Диапазон действий: вся правая половина поля между штрафными.

Прямые конкуренты: Маурисиу, Эрнани.

Возможные конкуренты: Нобоа, Шатов, Паредес.

В прошлогоднем «Зените» не было игроков, схожих с Ерохиным по функционалу и специфике. Например, слева располагался Данни, но с совершенно иной направленностью. Вдоль и вглубь поле бороздили зенитовские фланги, группа атаки же практиковала перемещения поперек и вширь со сменой мест. Более-менее по объему работы на Ерохина похож Маурисиу, в еще меньшей степени — Эрнани, а на финише сезона пару игр в подобном ключе, но с не очень высоким КПД (как свидетельствуют данные InStat) провел Кокорин.

Как будет выглядеть «Зенит» при Манчини, пока загадка. Ответ на нее в общих, контурных чертах начнет появляться не ранее, чем через месяц-полтора, когда клуб провернет еще три-четыре важные сделки, определит боевую обойму, проведет первые официальные встречи и выйдет на старт Лиги Европы. Возможно, стоит придержать в голове то наблюдение, что в спарринге с «Лудогорцем» территорию, подконтрольную в «Ростове» Ерохину, утюжили Нобоа и Шатов, но все-таки это достаточно поверхностно. К тому же есть подозрение, что Нобоа, Ерохина и Полоза новый тренер «Зенита» будет, прежде всего, рассматривать, как связку, а потому вряд ли сведет двоих из них в одну позицию. Да и явное различие эквадорца и россиянина по стилистике как будто отрицает возможность тасовать их друг с другом. Посмотрим.

Точки действий Ерохина в домашнем матче «Ростова» с «МЮ». Синим обозначены удачные действия, крестиками — ошибки. На графике — количество ТТД на 15-минутных отрезках матча и изменение индекса InStat. Точки действий Ерохина в выездном матче «Ростова» с «МЮ». Синим обозначены удачные действия, крестиками — ошибки. На графике — количество ТТД на 15-минутных отрезках матча и изменение индекса InStat.

Важная для понимания информация: Ерохин не солист и не системообразующий исполнитель, он — деталь механизма, необходимая для выполнения конкретных задач. Вне рамок этого механизма, как индивидуум, Александр вряд ли сможет себя проявить, поскольку в его действиях немало огрехов, которые могут компенсировать лишь командные усилия. Можно вспомнить, что в «Урале» хавбек выделялся разве что ростом и отнюдь не выглядел футболистом высокого уровня. Но опытный Бердыев разглядел в нем потенциал, увидел его в своей системе (именно увидел, а не нашел место методом проб и ошибок) — и за год вылепил игрока сборной. Рецептура традиционна: точные задания, идеально соответствующие возможностям футболиста, и внимательная подстраховка со стороны партнеров.

Очень характерна в этом смысле статистика Ерохина. В чемпионате России, по свидетельству InStat, у Александра очень низкий процент точных передач — 72. Из всех игроков его амплуа хуже показатели только у Макурина из «Томи». Причем и по количеству передач Ерохин среди аутсайдеров — 32 в среднем за матч. Тот же Данни выполнял 66 (с точностью 83%), Иванов из Грозного — 58 (77%), Власов из Тулы — 39 (77%) и так далее до конца списка из почти 40 человек. По ключевым передачам (1,6) Ерохин тоже в аутсайдерах; 30% точных пасов в штрафную -худший результат в лиге. Да и в единоборствах даже при своих габаритах, он тоже не король: выиграл 45% (к примеру, Молло — 51%). Другое дело, что Ерохин по всему полю ищет борьбу (24 стыка в среднем за игру, больше — только у Игбуна из «Уфы», и 4,3 попытки отбора мяча, правда, опять же, с очень низким «плюсом»). А желание постоянно вступать в единоборства вкупе с умением выполнить классное действие с мячом, которое сквозь статистику не разглядишь, делает полузащитника очень необычным и полезным игроком. Своеобразным «атакующим опорником» или «полусредним полунападающим», действующим между зон — и во всех зонах сразу.

В суммарном отчете InStat по итогам чемпионата России Ерохин занял 14-е место на своей позиции.

Любопытно, что во встречах с «МЮ"​ высший процент точных передач среди ростовчан продемонстрировал именно Ерохин, причем он почти не отдавал мяч назад и поперек! Да и в единоборствах на «Олд Траффорде» преуспел значительно больше, чем в среднем в сезоне. Может быть, с прицелом на таких соперников и такие матчи его и пригласил Манчини?

ПОЛОЗ: МЯЧ — ТОЛЬКО СВОИМ

Позиция: «второй» форвард, левый полусредний нападающий.

Диапазон действий: половина поля соперника по всей ширине и на подступах к штрафной.

Прямые конкуренты: Жулиану, Шатов, Кокорин.

Возможные конкуренты: Джорджевич, Дриусси.

И в этом случае можно сказать, что «Зенит» купил игрока на вакантное амплуа: Жулиану с Шатовым, хотя и заточены на атаку, располагаются все-таки глубже, а Олег вообще скорее разыгрывающий, чем комбинатор на переднем краю и завершитель атак, каким выступает Полоз. По манере игры Дмитрий ближе к Кокорину, но тот выступает на другой стороне поля, и конкурировать они будут за попадание в состав, но не на конкретной позиции.

Появление Полоза главным образом создает в «Зените» кадровое изобилие, так называемую «глубину состава», благодаря которой Манчини сможет варьировать наступательный замысел не только от матча к матчу, но и по ходу игры, бросая в дело то одного, то другого форварда. Рассуждать же, что появление Полоза усадит кого-то на лавку, конечно, несерьезно: все нападающие «Зенита» приблизительно одного уровня. Звезды мирового масштаба, которая затмит всех присутствующих, среди них нет. Игровые отрезки и шансы получат все, и пользу сможет принести каждый.

Точки действий Полоза в домашнем матче «Ростова» с «МЮ». Синим обозначены удачные действия, крестиками — ошибки. На графиках — количество ТТД на 15-минутных отрезках матча и изменение индекса InStat. Точки действий Полоза в выездном матче «Ростова» с «МЮ». Синим обозначены удачные действия, крестами — ошибки. На графиках — количество ТТД на 15-минутных отрезках матча и изменение индекса InStat.

Поскольку встречи «Ростова» с «МЮ» были главным испытанием дончан за последние полгода, а их цифровые итоги информативны и показательны, приведем здесь те же схемы, что и у Ерохина. По ним видно, насколько гигантский объем работы выполняют зенитовские новички в соперничестве с классной командой, и насколько неплохо все у них получается. Конечно, у Полоза были игры и ярче этих, в частности, домашняя с ПСВ, но важно ведь отталкиваться еще и от степени противодействия. Можно заключить, что уровню Лиги Европы и Дмитрий, и Александр (не говоря уже о Нобоа, который неоднократно это доказывал), соответствуют полностью.

При этом у Полоза и в премьер-лиге хорошая статистика. Он точен в передачах (75%), и особенно — в штрафную (54% — один из лучших результатов среди форвардов), то есть практически не дарит мяч сопернику. Полоз вошел в десятки сильнейших и по числу забитых голов, и по сумме «гол+пас». Не обращайте внимания на «валовые» показатели, они у него объяснимо низкие: Дмитрий находился с мячом по ходу каждого матча в общей сложности минуту-полторы (учитывая, что «Ростов» в среднем владел им меньше 25 минут за игру), по много раз пробегая при этом взад-вперед через все поле, тогда как у его коллег-конкурентов этого времени было вдвое-втрое больше, а дистанция — гораздо меньше. Отсюда и двойная-тройная разница в суммарных цифрах, при абсолютном равенстве, а то и превосходстве Полоза в средних и процентных величинах.

Крайне интересно посмотреть, как он проявит себя в доминирующих условиях, которые навязывает и диктует соперникам «Зенит». Как, впрочем, и за тем, продолжит ли команда делать это при Манчини, не обратится ли к тактике контратак, в которой экс-ростовчане (среди них еще и Терентьев) наверняка почувствуют себя в своей стихии. Невероятно интересно!

Суммарный отчет InStat по чемпионату России. Полоз — в десятке лучших нападающих.