«Лацио» может перехватить Азмуна у «Рубина»
«Лацио» намерен приобрести нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, утверждает Sky Sport Italia.
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Римляне пытались заполучить форварда «Сандерленда» Фабио Борини, но тот выбрал «Милан». Итальянец уже прибыл на медицинское обследование для россонери и вскоре подпишет с ними контракт.
Азмун, в свою очередь, прошёл медобследование для «Рубина» и даже принял участие в контрольном матче в составе казанцев. Однако к этому моменту не было официального объявления о трансфере.
В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
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