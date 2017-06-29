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29 июня 2017, 1:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Лацио» может перехватить Азмуна у «Рубина»

«Лацио» намерен приобрести нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, утверждает Sky Sport Italia.

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Римляне пытались заполучить форварда «Сандерленда» Фабио Борини, но тот выбрал «Милан». Итальянец уже прибыл на медицинское обследование для россонери и вскоре подпишет с ними контракт.

Азмун, в свою очередь, прошёл медобследование для «Рубина» и даже принял участие в контрольном матче в составе казанцев. Однако к этому моменту не было официального объявления о трансфере.

В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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