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29 июня 2017, 0:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник «Црвены Звезды» Петкович отверг предложение «Спартака»

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович отказался переходить в московский «Спартак», утверждает портал Novosti.rs.

Защитник <span class=error>Црвены</span> Звезды Марко <span class=error>Петкович</span> отказался переходить в московский Спартак утверждает портал Novosti. Увеличить
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По информации источника, красно-белые были готовы платить сербу € 80 тыс. в год, однако футболист ответил отказом. Марко не захотел переезжать в Россию и планирует играть в другой стране.

Контракт Петковича с «Црвеной Звездой» подходит к концу, и 24-летний игрок на днях должен стать свободным агентом. В минувшем сезоне чемпионата Сербии Марко провёл 35 матчей, отметившись четырьмя голами.

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