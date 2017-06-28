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28 июня 2017, 23:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск»: Поменялись кругами с ЦСКА из-за их участия в Лиге чемпионов

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов поделился мнением о календаре РФПЛ сезона-2017/18, а также рассказал, почему клуб решил пойти навстречу ЦСКА с обменом кругами.

Генеральный директор <span class=error>СКА</span>-Хабаровск Олег <span class=error>Флегонтов</span> поделился мнением о календаре <span class=error>РФПЛ</span> сезона-2017/18 а также рассказал почему клуб решил пойти навстречу ЦСКА с обменом кругами. Увеличить
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Матч 3-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — ЦСКА (29 июля) изначально должен был состояться в Хабаровске, а встреча команд во втором круге — в Москве. Однако после обмена кругами между клубами встреча 3-го тура «СКА-Хабаровск» — ЦСКА теперь пройдёт на «Арене ЦСКА» в Москве, а игра второго круга ЦСКА — «СКА-Хабаровск» — в Хабаровске.

«Нового календаря я ещё не видел, но вот в первой версии календаря, в котором ещё не было дат, там меня всё устраивало. Я на самом деле очень прагматично отношусь к календарю. С каждым соперником нужно будет сыграть по два раза. Тут выбирать не приходится.

Что касается игры третьего тура против ЦСКА, то к нам обратилось руководство московского клуба, которое попросило поменяться кругами из-за игры на европейской арене. Мы пошли им навстречу. Ведь команда представляет Россию на международной арене, поэтому мы с уважением отнеслись к ним, — цитирует Флегонтова «Спорт FM».

В сезоне-2017/18 ЦСКА стартует в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда. Жеребьёвка, по итогам которой «армейцы» узнают своего соперника, состоится 14 июля. Первая игра состоится 25—26 июля, ответная — 1—2 августа.

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