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28 июня 2017, 23:46 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Головин и Васин получат неделю отдыха и присоединятся к ПФК ЦСКА 2 июля

Футболисты московского ЦСКА Александр Головин и Виктор Васин, принимавшие участие в Кубке конфедераций в составе сборной России, получат неделю отдыха и присоединятся к клубу 2 июля, сообщается в официальном аккаунте армейцев в Twitter.

Футболисты московского ЦСКА Александр <span class=error>Головин</span> и Виктор <span class=error>Васин</span> принимавшие участие в Кубке конфедераций в составе сборной России получат неделю отдыха и присоединятся к клубу 2 июля сообщается в официальном аккаунте армейцев в Twitter. Увеличить
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Васин, Головин и их одноклубник голкипер Игорь Акинфеев в июне в составе сборной России принимали участие в домашнем Кубке конфедераций, который для россиян завершился в субботу после поражения от мексиканцев. В воскресенье главный тренер «красно-синих» Виктор Ганчаренко сообщил, что дополнительный отдых получит только Акинфеев.

«Тренерский штаб удовлетворил просьбу Головина и Васина и предоставил им неделю отдыха. Они начнут работать на сборе 2 июля», — говорится в сообщении.

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