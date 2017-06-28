Головин и Васин получат неделю отдыха и присоединятся к ПФК ЦСКА 2 июля

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Васин, Головин и их одноклубник голкипер Игорь Акинфеев в июне в составе сборной России принимали участие в домашнем Кубке конфедераций, который для россиян завершился в субботу после поражения от мексиканцев. В воскресенье главный тренер «красно-синих» Виктор Ганчаренко сообщил, что дополнительный отдых получит только Акинфеев.

«Тренерский штаб удовлетворил просьбу Головина и Васина и предоставил им неделю отдыха. Они начнут работать на сборе 2 июля», — говорится в сообщении.