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28 июня 2017, 23:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Трансфер Павона в «Зенит» оказался под угрозой срыва

Переговоры между «Зенитом» и «Бока Хуниорс» по поводу трансфера нападающего аргентинского клуба Кристиана Павона застопорились, сообщает Olé.

Переговоры между Зенитом и Бока Хуниорс по поводу трансфера нападающего аргентинского клуба <span class=error>Кристиана</span> <span class=error>Павона</span> застопорились сообщает Olé. Увеличить
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Аргентинская сторона запросила за игрока € 22 млн, тогда как сине-бело-голубые предлагали € 18 млн и рассчитывали быстро оформить сделку. Руководство российского клуба взяло время на раздумья и в ближайшее время планирует сосредоточиться на трансфере полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса.

Павон недавно прибыл в Италию, где сейчас отдыхает и готовится получить итальянский паспорт. В минувшем сезоне Кристиан провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов. В активе Дриусси 17 голов в 29 играх турнира.

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