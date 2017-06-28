Трансфер Павона в «Зенит» оказался под угрозой срыва

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Аргентинская сторона запросила за игрока € 22 млн, тогда как сине-бело-голубые предлагали € 18 млн и рассчитывали быстро оформить сделку. Руководство российского клуба взяло время на раздумья и в ближайшее время планирует сосредоточиться на трансфере полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса.



Павон недавно прибыл в Италию, где сейчас отдыхает и готовится получить итальянский паспорт. В минувшем сезоне Кристиан провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов. В активе Дриусси 17 голов в 29 играх турнира.