Трансфер Павона в «Зенит» оказался под угрозой срыва
Переговоры между «Зенитом» и «Бока Хуниорс» по поводу трансфера нападающего аргентинского клуба Кристиана Павона застопорились, сообщает Olé.
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Видимо, что-то случилось...
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Аргентинская сторона запросила за игрока € 22 млн, тогда как
Павон недавно прибыл в Италию, где сейчас отдыхает и готовится получить итальянский паспорт. В минувшем сезоне Кристиан провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов. В активе Дриусси 17 голов в 29 играх турнира.
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