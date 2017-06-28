Источник: ПАОК арендовал у «Зенита» Мака

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По информации источника, 26-летний словацкий футболист будет выступать в греческой команде на правах годичной аренды. Отмечается, что клубы уже обо всём договорились, а сам Мак дал согласие на переход. Теперь ПАОК осталось договориться с футболистом по зарплате.