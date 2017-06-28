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28 июня 2017, 22:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: ПАОК арендовал у «Зенита» Мака

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак проведёт следующий сезоне в греческом клубе ПАОК, сообщает «Фонтанка».

Полузащитник Зенита Роберт Мак проведёт следующий сезоне в греческом клубе <span class=error>ПАОК</span> сообщает <span class=error>Фонтанка</span>. Увеличить
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По информации источника, 26-летний словацкий футболист будет выступать в греческой команде на правах годичной аренды. Отмечается, что клубы уже обо всём договорились, а сам Мак дал согласие на переход. Теперь ПАОК осталось договориться с футболистом по зарплате.

Мак перешел в «Зенит» летом 2016 как раз из «ПАОКа». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В сезоне 2016/17 он сыграл в составе сине-бело-голубых 17 матчей и забил четыре гола.

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