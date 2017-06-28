«Ахмат» сыграл вничью с чемпионом Австрии в товарищеском матче

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Встреча проходила на стадионе «Шпортплац» в Леоганге завершилась со счётом 1:1.

Австрийский футболисты вышли вперёд в счёте после того, как на 35-й минуте пенальти реализовал Мунас Даббур. Грозненская команда сравняла на 55-й минуте, когда отличился Антон Швец, находящийся на просмотре в «Ахмате».

В минувшем сезоне РФПЛ «Ахмат» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице. «Ред Булл Зальцбург» занял первое место в таблице завершившегося чемпионата Австрии.