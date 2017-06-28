Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30222313/
28 июня 2017, 21:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» сыграл вничью с чемпионом Австрии в товарищеском матче

«Ахмат» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург».

<span class=error>Ахмат</span> в рамках подготовки к новому сезону российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> провёл товарищеский матч с австрийским клубом Ред <span class=error>Булл</span> Зальцбург. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Шпортплац» в Леоганге завершилась со счётом 1:1.

Австрийский футболисты вышли вперёд в счёте после того, как на 35-й минуте пенальти реализовал Мунас Даббур. Грозненская команда сравняла на 55-й минуте, когда отличился Антон Швец, находящийся на просмотре в «Ахмате».

В минувшем сезоне РФПЛ «Ахмат» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице. «Ред Булл Зальцбург» занял первое место в таблице завершившегося чемпионата Австрии.

Ахмат
Новости Матчи Состав Статистика
Зальцбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО