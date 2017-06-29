Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30222214/
29 июня 2017, 10:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гинер: Если «Спартак» — народная команда, то кто болеет за ЦСКА? Быдло?!

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о своём отношении к тому, что московский «Спартак» часто называют народной командой.

Президент ЦСКА Евгений <span class=error>Гинер</span> рассказал о своём отношении к тому что московский Спартак часто называют народной командой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что “Спартак” — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за “Спартак” — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Прядкин: «Спартак» заработал около $5 млн за счет победы в чемпионате РФПЛ

Прядкин: «Спартак» заработал около $5 млн за счет победы в чемпионате РФПЛ

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский «Спартак» благодаря победе в Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) сезона-2016/17 заработал порядка $5 млн. Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО