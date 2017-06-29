«Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что “Спартак” — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за “Спартак” — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата».