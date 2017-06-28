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28 июня 2017, 21:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» сыграл вничью с «Истрой 1961» в товарищеском матче

«Анжи» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч с хорватским клубом «Истра 1961».

<span class=error>Анжи</span> в рамках подготовки к новому сезону российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> провёл товарищеский матч с хорватским клубом Истра 1961. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 1:1. Махачкалинская команда вышла вперёд в счёте в концовке первого тайма, когда отличился форвард Джамал Дибиргаджиев, однако на 81-й минуте «Истре» удалось сравнять.

В минувшем сезоне РФПЛ «Анжи» финишировал на 12-й строчке в турнирной таблице. «Истра 1961» заняла шестое место в таблице завершившегося чемпионата Хорватии.

Товарищеский матч

«Анжи» (Россия) — «Истра 1961» (Хорватия) — 1:1 (1:0).

Голы: Дибиргаджиев, 42 (1:0); Марузин, 81 (1:1).

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