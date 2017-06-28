Миллионы за провал! Луческу и топ-5 неустоек российского футбола

Но, когда у тебя на валютном счете оседают разом миллионы евро, увольнение — это не проблема. Люди, о которых пойдет речь, могли бы рассказать об этом, как никто другой. Но они молчат. Нет, им не стыдно. Им просто на нас плевать — никто ничего не потрудится объяснить.

Эти люди — бывшие тренеры российских футбольных команд, которые не смогли качественно выполнить свою работу, но успели вовремя подписать выгодный контракт. А в случае расторжения такого договора раньше срока клуб обязан выплатить компенсацию. Обычно ее размер равен сумме, которую тренер мог бы получить до окончания срока соглашения. Учитывая зарплаты в российском футболе — это миллионы евро.

«Советский спорт» собрал обновленную пятерку самых крупных неустоек в истории российского футбола.

5. Мирча Луческу — 2,5 млн евро

Повод для обновления рейтинга — спор, который румынский тренер Мирча Луческу выиграл у питерского «Зенита», в котором работал в прошлом сезоне. При 71-летнем специалисте клуб с берегов Невы не смог пробиться в Лигу чемпионов, заняв третье место — позади «Спартака» и ЦСКА. За это тренера уволили. Платить вообще не хотели. Бравурно распространялась информация, что Мирче не видать неустойки, как собственных ушей. Но Луческу настаивал на 4 млн евро. Всю сумму получить не удалось. Но стало известно, что «Зенит» все же выплатил тренеру компенсацию — 2,5 млн евро. Это позволило ему занять пятую строчку в рейтинге самых дорогих увольнений в истории российского футбола.

4. Андре Виллаш-Боаш — 4 млн евро

То, что не удалось Мирче Луческу, буквально за год до него проделал его молодой португальский коллега Андре Виллаш-Боаш. Наследник Моуриньо так и не смог выиграть с «Зенитом» чемпионат, за что и поплатился местом работы. Горевать наставнику не пришлось — за досрочную отставку он получил достойную компенсацию в размере 4 млн евро. В «Челси», кстати, при увольнении ему выплатили 16 млн евро и еще 6 млн евро после отставки в «Тоттенхэме». Сейчас Виллаш-Боаш работает в Китае. Наверняка мечтает, чтобы его поскорее уволили.

3. Лучано Спаллетти — 4 млн евро

Дальше — больше. Еще один тренер «Зенита» — на этот раз итальянский. Речь идет о Лучано Спаллетти. С ним вообще произошла история достойная отдельной миниатюре к КВН или «Камеди Клабе». «Зенит» на протяжении полутора лет платил итальянцу, чтобы он… не работал. Произошло следующее — сине-бело-голубой клуб не уволили итальянца, а отстранил его от занимаемой должности. Получается, трудовая книжка (если она вообще есть у итальянца) лежала в клубном офисе. Если бы Спаллетти за полтора года, которые ему оставались до окончания контракта, нашел себе новый клуб, «Зенит» бы разорвал свое с ним соглашение и прекратил выплаты. Но итальянец оказался терпеливым. За 1,5 года ничего не деланья Лучано получил 4 миллиона евро.

2. Славен Билич — 6−7 млн евро

Удивительно, но на втором месте оказался не тренер «Зенита». На вторую сточку взобрался хорватский специалист Славен Билич, который работал в московском «Локомотиве». Славен был тренером, которого в команду привела Ольга Смородская. Когда его уговаривали перейти в «Локо» он был героем Хорватии — вывел их команду на Евро-2012. За наставником охотились многие английские клубы. Вот и пришлось предлагать огромную зарплату. Когда же через год выяснилось, что в России Славен «не тянет», эта зарплата сыграла злую шутку с «Локо». Пришлось платить 6−7 млн евро. По некоторым данным, правда, «Локомотиву» все же удалось скостить сумму компенсации до 3,5 млн евро. Правду нам, видимо, не узнать никогда.

1. Фабио Капелло — 30 млн евро

Помните историю? Фабио Капелло вывел сборную России на чемпионат мира 2014 года. По окончании турнира у него истекал срок действия контракта. Тогда он был в фаворе и имел право требовать от наших футбольных властей все, что угодно. В итоге Российский футбольный союз буквально развели на четырехлетний контракт с зарплатой 7 млн евро и невозможностью отправить тренера в отставку досрочно без компенсации. когда мы провалились на ЧМ-2014, оказалось, что Капелло пора увольнять. В итоге итальянцу досталось по приблизительным подсчетам 30 млн евро.