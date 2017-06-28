«Динамо» выиграло у «Карабаха» благодаря голу Панченко

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Встреча проходила в Енбахе (Австрия) на стадионе «Енбах» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

На 61-й минуте Александр Зотов отнял мяч, Евгений Луценко обыграл вратаря, а Кирилл Панченко отправил мяч в пустые ворота.

«Динамо» (стартовый состав): Шунин, С. Терехов, Хольмен, Белоруков, Козлов, Соу, Сапета, Панченко, Катрич, Ионов, Бечирай.