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28 июня 2017, 21:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» выиграло у «Карабаха» благодаря голу Панченко

Московское «Динамо» выиграло у «Карабаха» (Азербайджан) в контрольном матче.

Московское Динамо выиграло у Карабаха (Азербайджан) в контрольном матче. Увеличить
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Встреча проходила в Енбахе (Австрия) на стадионе «Енбах» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

На 61-й минуте Александр Зотов отнял мяч, Евгений Луценко обыграл вратаря, а Кирилл Панченко отправил мяч в пустые ворота.

«Динамо» (стартовый состав): Шунин, С. Терехов, Хольмен, Белоруков, Козлов, Соу, Сапета, Панченко, Катрич, Ионов, Бечирай.

«Динамо» продолжает подготовку к старту сезона. В первом туре РФПЛ бело-голубые сыграют со «Спартаком» (18 июля).

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