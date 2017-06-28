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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30222095/
28 июня 2017, 21:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Цакташа помог «Рубину» уйти от поражения в товарищеском матче с «Аустрией»

«Рубин» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч в Австрии с местным клубом «Аустрия».

Рубин в рамках подготовки к новому сезону российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> провёл товарищеский матч в Австрии с местным клубом <span class=error>Аустрия</span>. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 1:1. Австрийские футболисты вышли вперёд в счёте на 66-й минуте, однако казанцам удалось сравнять на 81-й. В составе «Рубина» гол на свой счёт записал Мийо Цакташ.

В минувшем сезоне РФПЛ «Рубин» финишировал на девятой строчке в турнирной таблице. «Аустрия» заняла второе место в таблице завершившегося чемпионата Австрии.

Товарищеский матч

«Аустрия» (Вена, Австрия) — «Рубин» (Казань, Россия) — 1:1 (0:0).

Гол у «Рубина»: Цакташ, 81 (1:1).

Стартовый состав «Рубина»: Рыжиков, Бауэр, Гранат, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз, Жонатас.

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