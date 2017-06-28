«Амкар» разгромил новичка высшего дивизиона чемпионата Словении «Триглав»
В третьем матче австрийского сбора «Амкар» разгромил новичка высшего дивизиона чемпионата Словении «Триглав».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась со счётом 3:0.
В строй вернулся Алихан Шаваев, пропустивший более полугода
«Амкар» (первый тайм): Нигматуллин, Милькович, Идову, Сиваков, Занев, Гиголаев, Йовичич, Комолов, Баланович, Бодул, Гасилин.
«Амкар» (второй тайм): Хомич, Конде, Зайцев, Мельников, Гащенков, Салугин, Шиндер, Гол, Шаваев, Костюков, Прокофьев.
Контрольный матч
«Амкар» — «Триглав» — 3:0 (0:0)
Голы: Прокофьев, Конде, Костюков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter