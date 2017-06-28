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28 июня 2017, 21:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» разгромил новичка высшего дивизиона чемпионата Словении «Триглав»

В третьем матче австрийского сбора «Амкар» разгромил новичка высшего дивизиона чемпионата Словении «Триглав».

В третьем матче австрийского сбора <span class=error>Амкар</span> разгромил новичка высшего дивизиона чемпионата Словении <span class=error>Триглав</span>. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 3:0.

В строй вернулся Алихан Шаваев, пропустивший более полугода из-за тяжёлой травмы, полученной в ноябре 2016 года в матче со «Спартаком».

«Амкар» (первый тайм): Нигматуллин, Милькович, Идову, Сиваков, Занев, Гиголаев, Йовичич, Комолов, Баланович, Бодул, Гасилин.

«Амкар» (второй тайм): Хомич, Конде, Зайцев, Мельников, Гащенков, Салугин, Шиндер, Гол, Шаваев, Костюков, Прокофьев.

Контрольный матч
«Амкар» — «Триглав» — 3:0 (0:0)
Голы: Прокофьев, Конде, Костюков.

Амкар
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