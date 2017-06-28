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28 июня 2017, 20:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гинер: Футболист Еременко должен сделать для себя выводы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Роман Еременко, дисквалифицированный за употребление допинга, должен сделать для себя выводы. Об этом заявил президент ЦСКА Евгений Гинер во время мастер-класса на факультете «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.

Полузащитник 18 ноября 2016 года был дисквалифицирован за употребление кокаина. Увеличить
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«ЦСКА был, есть и будет семейным клубом. Что касается Ромы, он сам искал то, что нашел, он должен сделать выводы для себя. Когда человек дисквалифицирован, он не может находиться в ЦСКА, хотя может только приходить в гости ко мне или ребятам», — сказал Гинер.

Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов с немецким «Байером» (2:2). В ней был найден кокаин, футболист подал апелляцию в УЕФА. Однако юрисдикционные органы организации оставили в силе двухлетнюю дисквалификацию, но при этом с 30-летнего игрока было снято полное отстранение от деятельности в футболе.

Контракт Еременко с ЦСКА рассчитан до 30 июня. Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор клуба Роман Бабаев, соглашение продлеваться не будет.

Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». За команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Александр Головин еще не готов к переходу в английский «Арсенал». Такое мнение высказал президент ЦСКА Евгений Гинер во время мастер-класса на факультете «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.
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