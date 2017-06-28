Наследник Рикельме для Манчини. Кого купил «Зенит»

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ЕГО БЛАГОСЛОВИЛА «БОКА»

Паредесу было всего четыре, когда родители отвели его в футбольную секцию Сан-Хусто, пригорода Буэнос-Айреса, где он и родился. А в большой футбол мальчик попал благодаря широко известному в узких кругах человеку — Рамону Маддони. С его именем тесно связана история «Бока Хуниорс» последних лет, да и не только.

Маддони — человек, существенно повлиявший на судьбы известных аргентинских футболистов. Рикельме, Гаго, Сорин, Тевес — все они когда-то оказались на ястребином радаре этого сеньора, который на протяжении многих лет трудился в скаутской службе знаменитого клуба.

Паредес тоже в списке. И это не аванс. Авансы ему начали раздавать еще в 15 лет, когда спортивный директор «Палермо» Вальтер Сабатини тщетно пытался уговорить семью Паредеса перебраться на Сицилию. Сабатини был околдован талантом юного полузащитника и на протяжении нескольких дней вызванивал отца Леандро. Тот справедливо решил, что алмаз еще не огранен, поэтому лучше пока остаться у ювелиров Буэнос-Айреса.

Четыре года спустя Сабатини, уже работавшему в «Роме», все же удалось захомутать Паредеса — сперва римляне выплатили «Боке» 250 тысяч евро за полтора сезона аренды, а затем выкупили права на аргентинца за шесть миллионов. Было за что.

ПО ПРОЗВИЩУ МАГ

Паредес — один из редких представителей востребованного сейчас амплуа многофункционального полузащитника. В испаноязычных странах таких называют enganche, что в буквальном переводе означает «упряжка». Грубо говоря, это «десятка», но футболист может без потери в качестве уйти на фланг или опуститься вглубь. Не стоит путать его с позицией box-to-box полузащитника — enganche в большей степени ориентирован на атаку и не носится взад-вперед.

Цепной пес из утонченного Паредеса никогда не получится, хотя бороться он умеет и не играет на чистых мячах. В «Боке» юный южноамериканец сочинял серенады прямо на поле, за что фанаты его прозвали Магом и Наследником. Наследником сами понимаете кого — по манере игры Паредес напоминает великого Рикельме и на заре карьеры ему даже посчастливилось поиграть с маэстро в одной команде.

Козыри Паредеса — рентгеновское видение поля и владение обеими ногами. Аргентинец может из любой точки поля любой ногой выдать любой пас в любой сектор. Поэтому, например, в «Роме» он почти всегда исполнял угловые (когда был на поле). При этом будущий футболист «Зенита» обладает и бронебойным ударом, хотя забивает нечасто. Но если в следующем сезоне кто-то из-за пределов штрафной поразит «девятку» с правой ноги, это наверняка сделает Паредес.

ЛУЧШИЙ РАСПАСОВЩИК РИМА

В «Боке» аргентинец нередко выходил на левом крыле полузащиты в схеме 4−4−2, хотя периодически отправлялся в атаку. Но в Италии Паредеса опустили ближе к защите — «Эмполи» и «Рома» использовали аргентинца в роли центрального хавбека. Логика ясна: творческому полузащитнику нужно пространство, да и впереди умение Паредеса раздавать средние и длинные передачи никому не нужно.

Аргентинец в «Роме» не был железным игроком стартового состава, но стал лучшим распасовщиком сезона. Точность передач Паредеса в серии А за прошлый год — 88,4 процента. Лучший показатель среди футболистов «Ромы» только у Жерсона (89,5%), но бразилец сыграл всего 130 минут. Отличная статистика у аргентинца и по передачам под удар — в среднем 1,6 за матч по данным WhoScored.

Вероятно, именно в центре поля и собирается использовать Паредеса Роберто Манчини. После ухода Витселя «Зенит» погряз в проблемах с выходом из обороны в атаку, и аргентинец может стать новым связующим звеном.