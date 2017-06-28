Сердар Азмун играет за «Рубин» на сборе в Австрии
В эти минуты казанский «Рубин» проводит свой второй матч на австрийском сборе.
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На 66-й минуте встречи в составе казанской команды вместо Максима Лестьенна вышел иранский форвард Сердар Азмун. Официально о возвращении нападающего в Казань еще не объявлено. (Артур ЕНИКЕЕВ).
22-летний иранец уже выступал за «Рубин», подписав с ним контракт в 2012 году. В феврале 2015-го он был отдан в аренду «Ростову». После чего со скандалом перешел в донской клуб на постоянной основе.
В минувшем сезоне Азмун принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметившись 12 голами и шестью результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Зенита», «Селтика», «Лацио», «Эвертона» и «Байера».
Напомним, что на пост главного тренера «Рубина» вернулся Курбан Бердыев, с которым Азмун работал и в первый свой период пребывания в Казани, и в «Ростове».
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