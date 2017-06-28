Гинер: Футболист ЦСКА Головин еще не готов к переходу в английский «Арсенал»

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Ранее агент Шандор Варга рассказал ТАСС, что скауты лондонского «Арсенала» просматривали 21-летнего футболиста в матчах на Кубке конфедераций.

«Мое мнение, что Саша Головин не готов к «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и так далее. Ему нужна стабильность, надо обрести себя. Вы помните, как поехал Жирков в «Челси», — сказал Гинер.

Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16. В том же году полузащитник был впервые вызван в сборную России. В сезоне-2016/17 игрок провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и забил три гола.