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28 июня 2017, 20:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гинер: Футболист ЦСКА Головин еще не готов к переходу в английский «Арсенал»

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Александр Головин еще не готов к переходу в английский «Арсенал». Такое мнение высказал президент ЦСКА Евгений Гинер во время мастер-класса на факультете «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.

Ранее агент <span class=error>Шандор</span> <span class=error>Варга</span> рассказал ТАСС что скауты лондонского Арсенала просматривали 21-летнего футболиста в матчах на Кубке конфедераций. Увеличить
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Ранее агент Шандор Варга рассказал ТАСС, что скауты лондонского «Арсенала» просматривали 21-летнего футболиста в матчах на Кубке конфедераций.

«Мое мнение, что Саша Головин не готов к «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и так далее. Ему нужна стабильность, надо обрести себя. Вы помните, как поехал Жирков в «Челси», — сказал Гинер.

Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16. В том же году полузащитник был впервые вызван в сборную России. В сезоне-2016/17 игрок провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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Гинер: Футболист Еременко должен сделать для себя выводы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Роман Еременко, дисквалифицированный за употребление допинга, должен сделать для себя выводы. Об этом заявил президент ЦСКА Евгений Гинер во время мастер-класса на факультете «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.
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