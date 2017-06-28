Гинер: лимит на легионеров является ошибкой российского футбола

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С сезона-2015/16 в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5», при котором на поле в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

«В российском футболе есть много ошибок, одна из них называется лимит на легионеров. В бизнесе и везде должна быть конкуренция, ведь без нее никогда не было бы роста. У нас за наличие российского паспорта увеличена зарплата. Многие футболисты не дотягивают до уровня премьер-лиги, но играют там, так как у них есть российский паспорт», — сказал Гинер.

При этом в «Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года» относительно лимита на легионеров предлагается принять ряд мер. В частности, в кратко- и среднесрочном периодах рассмотреть вопрос о переходе от лимита на поле по схеме «6+5» к лимиту в заявке по схеме «10+15» в РФПЛ, а к 2030 году произвести полную замену количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодежи и выпускникам национальной системы подготовки.