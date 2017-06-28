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28 июня 2017, 19:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Манолас приостановил переговоры с «Зенитом» из-за «Челси»?

Переход защитника «Ромы» Костаса Маноласа в «Зенит» по-прежнему не состоялся.

Переход защитника <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Костаса</span> <span class=error>Маноласа</span> в Зенит <nobr>по-прежнему</nobr> не состоялся. Увеличить
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Ранее сообщалось, что футболист был близок к переезду в Россию, но выразил недовольство тем, что деньги по контракту будут выплачиваться в рублях. В связи с этим грек приостановил свой трансфер в клуб из Санкт-Петербурга.

Согласно Sportitalia, на решение 26-летнего игрока не торопиться с переходом в «Зенит» также повлиял интерес к нему со стороны «Челси». Отмечается, что Манолас пока не получил официального предложения от лондонцев, но им не составит труда выплатить за футболиста 35 миллионов евро, которые хочет выручить от трансфера «Рома».

В минувшем сезоне игрок принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

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