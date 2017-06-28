Манолас приостановил переговоры с «Зенитом» из-за «Челси»?
Переход защитника «Ромы» Костаса Маноласа в «Зенит»
по-прежнему не состоялся.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее сообщалось, что футболист был близок к переезду в Россию, но выразил недовольство тем, что деньги по контракту будут выплачиваться в рублях. В связи с этим грек приостановил свой трансфер в клуб из
Согласно Sportitalia, на решение 26-летнего игрока не торопиться с переходом в «Зенит» также повлиял интерес к нему со стороны «Челси». Отмечается, что Манолас пока не получил официального предложения от лондонцев, но им не составит труда выплатить за футболиста 35 миллионов евро, которые хочет выручить от трансфера «Рома».
В минувшем сезоне игрок принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.
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