Прядкин: По одному матчу в каждом туре РФПЛ будет вынесено на пятницу или понедельник

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«Всегда будет по одному матчу вынесено на пятницу или понедельник, учитывая плотность календаря», — сказал он.

По словам Прядкина, домашние матчи клубов из европейской части России в летнее время не будут начинаться раньше 15:00 мск, а в зимнее — раньше 14:30.

«Отныне будет обязательное время определения слотов показа матча, это согласовано и утверждено сегодня на бюро исполкома. Зимой — 14:30,17:00, 19:30; летом — 15:00, 17:30 и 20:00. Будни: 19:30, 20:00. Кроме того, у нас есть клуб из Дальнего Востока (“СКА-Хабаровск”), его домашние матчи должны начинаться не раньше 11 утра по московскому времени. Все вопросы с основным вещателем (“Матч ТВ”) мы согласовали», — сказал Прядкин.

Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля.