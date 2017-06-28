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28 июня 2017, 18:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Пышкин: «Спартак» и ЦСКА в РФПЛ будут играть в противофазе по требованию МВД

МОСКВА, 28 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Матчи московских футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА, а также «Локомотива» и «Динамо», как и петербургского «Зенита» с «Тосно», будут проходить в противофазе по требованию МВД, сообщил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.

Пышкин: Спартак и ЦСКА в РФПЛ будут играть в противофазе по требованию МВД - Фото Увеличить
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Это означает, что в туре, когда играет свой домашний матч «Спартак», ЦСКА выступает на выезде. Когда играет на своей арене «Локомотив», на выезде играет «Динамо», а когда в Петербурге играет «Зенит», «Тосно» отправляется на выездной матч.

«В связи с требованием МВД по безопасности домашние матчи «Спартака» и ЦСКА разъединены, — сказал Пышкин на пресс-конференции. — Они будут в противофазе. «Локомотив» — «Динамо» было в противофазе, и сейчас в противофазе находятся «Зенит» и «Тосно».

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