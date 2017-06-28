Пышкин: «Спартак» и ЦСКА в РФПЛ будут играть в противофазе по требованию МВД

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Это означает, что в туре, когда играет свой домашний матч «Спартак», ЦСКА выступает на выезде. Когда играет на своей арене «Локомотив», на выезде играет «Динамо», а когда в Петербурге играет «Зенит», «Тосно» отправляется на выездной матч.