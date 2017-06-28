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28 июня 2017, 17:51 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Объявлена дата старта чемпионата России по футболу

Российская футбольная премьер-лига сезона-2017/18 возьмет старт 15 июля. Об этом сообщается на сайте турнира.

Российская футбольная премьер-лига сезона-2017/18 возьмет старт 15 июля. В первый день соревнований сыграют Урал и Ростов (встреча начнется в 15:00 мск) Тосно с Уфой (17:30) и Анжи с ЦСКА (20:30). Действующий чемпион России Спартак 18 июля начнет сезон в Химках матчем против московского Динамо. Увеличить
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В первый день соревнований сыграют «Урал» и «Ростов» (встреча начнется в 15:00 по московскому времени), «Тосно» с «Уфой» (17:30) и «Анжи» с ЦСКА (20:30).

Действующий чемпион России московский «Спартак» начнет сезон 18 июля на «Арене Химки», где проэкзаменует дебютанта первенства московское «Динамо», вернувшееся в РФПЛ после годичного отсутствия. «Зенит» в первом туре отправится в Хабаровск, где встретится с местным СКА. Встреча пройдет 16 июля.

На четвертый тур намечено дерби «Зенит» — «Спартак». Встреча запланирована на 6 августа и должна начаться в 20:00. 12 августа ЦСКА дома примет «Спартак» в рамках шестого тура РФПЛ.

По итогам премьер-лиги сезона-2016/17 «Спартак» и ЦСКА квалифицировались в Лигу чемпионов. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» представят Россию в Лиге Европы.
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