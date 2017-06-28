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28 июня 2017, 15:33 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фурсенко: «Зенит» не намерен возвращать Халка, Манчини тоже об этом не говорил

МОСКВА, 28 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не имеет намерений вернуть нападающего Халка, главный тренер команды Роберто Манчини также не выдвигал подобных инициатив, заявил агентству «Р-Спорт» председатель правления-президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

<nobr>Санкт-петербургский</nobr> футбольный клуб Зенит не имеет намерений вернуть нападающего <span class=error>Халка</span> главный тренер команды <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> также не выдвигал подобных инициатив заявил агентству Р-Спорт председатель <nobr>правления-президент</nobr> петербургского клуба Сергей <span class=error>Фурсенко</span>. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский нападающий китайского СИПГ Халк, выступавший за «Зенит» с 2012 по 2016 годы, может вернуться в клуб с берегов Невы. В начале июня спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил «Р-Спорт», что клубу было бы интересно вернуть Халка в свои ряды, но надо еще обсудить это с Манчини.

«Что касается Халка, то никаких разговоров по его поводу нами не ведется. По крайней мере у меня никаких таких намерений (по поводу возвращения бразильца в “Зенит”) нет. От главного тренера (Манчини) я ничего подобного тоже не слышал», — сказал Фурсенко по телефону.

«Зенит» объявил о назначении Манчини главным тренером команды 1 июня.

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