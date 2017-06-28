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28 июня 2017, 14:40 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

«Зенит» подписал контракты с двумя игроками сборной России

Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракты с футболистами сборной России Александром Ерохиным и Дмитрием Полозом. Об этом в среду, 28 июня, сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Игроки Ростова Сердар Азмун Дмитрий Полоз и Александр Ерохин (слева направо) радуются забитому мячу в матче группового этапа Лиги чемпионов между ФК Ростов (Ростов-на-Дону Россия) и ФК Бавария (Мюнхен Германия). Увеличить
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Соглашения с обоими игроками рассчитаны на три года. Оба присоединились к новому клубу на правах свободных агентов. Суммы заработной платы новичков «Зенита» не уточняются.

Последним клубом футболистов был «Ростов». Полоз провел в его составе 156 матчей и забил 29 мячей, став серебряным призером чемпионата России и победителем Кубка страны. Ерохин присоединился к «Ростову» в январе 2016-го и также стал обладателем серебряной медали национального первенства.

Полоз выступает за сборную России с 2014 года. За это время он провел 13 матчей и забил один мяч. Ерохин дебютировал в составе национальной команды в августе 2016-го. Он принял участие в 11 матчах и не отметился голами.

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