Глушаков: Думаю, мог бы стать пивоваром

«Я действительно делился такой мыслью вслух. Это было до того, как я начал заниматься футболом профессионально, в то время мне как раз исполнилось… десять лет. На обычный вопрос взрослых: “Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?” я отвечал: “Если футболистом не стану, буду поваром”. Признаюсь, готовить я не умею. Моя супруга — прекрасный кулинар, потому мне не пришлось даже попробовать свои силы в этом деле. Максимум, чем могу на кухне помочь, — подать, принести и уйти, чтобы не мешать.



Мог бы я стать пивоваром? Я думаю, да. Немного подучился бы и смог, думаю. Я, бывает, позволяю себе выпить немного пива. В небольших дозах оно даже полезно, как врачи говорят. Пивная традиция в каждой стране своя, как и отношение к распитию этого напитка. В Германии, например, его пьют литрами, в Италии — не пьют вовсе. А вообще считаю, что пиво можно пить только с ростовскими раками, потому что пиво без раков — деньги на ветер», — цитирует Глушакова Mosbrew.