Манолас опоздал на медосмотр в «Зените»
Защитник «Ромы» Костас Манолас с опозданием прибыл на «Виллу Стюарт», где должен пройти медицинское обследование для «Зенита».
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Футболиста ждали к 8:30 утра, но грек немного задержался, информирует Football Italia.
Ранее сообщалось, что Манолас перейдёт в питерский клуб за € 30 млн, а ещё € 5 млн будет прописано в виде бонусов. Конкуренцию был готов составить «Челси», который предложил «Роме» € 40 млн, но греческий хавбек сделал выбор в пользу российского клуба.
Также сообщается, что «Зенит» продолжает переговоры о переходе другого игрока «Ромы» — полузащитника Леандро Паредеса. Клубы пока не достигли согласия по всем деталям перехода.
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