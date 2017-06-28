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28 июня 2017, 10:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манолас опоздал на медосмотр в «Зените»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Ромы» Костас Манолас с опозданием прибыл на «Виллу Стюарт», где должен пройти медицинское обследование для «Зенита».

Защитник <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Костас</span> <span class=error>Манолас</span> с опозданием прибыл на Виллу <span class=error>Стюарт</span> где должен пройти медицинское обследование для Зенита. Увеличить
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Футболиста ждали к 8:30 утра, но грек немного задержался, информирует Football Italia.

Ранее сообщалось, что Манолас перейдёт в питерский клуб за € 30 млн, а ещё € 5 млн будет прописано в виде бонусов. Конкуренцию был готов составить «Челси», который предложил «Роме» € 40 млн, но греческий хавбек сделал выбор в пользу российского клуба.

Также сообщается, что «Зенит» продолжает переговоры о переходе другого игрока «Ромы» — полузащитника Леандро Паредеса. Клубы пока не достигли согласия по всем деталям перехода.

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