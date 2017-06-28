«Рома» представила выездную форму на сезон-2017/18

Об этом говорится на официальном сайте римского клуба.

Форма от Nike выполнена в белом цвете, с классическим сочетанием жёлтого и красного цветов. Шорты также белые, с жёлтой полосой сбоку, которая обеспечивает максимальную вентиляцию. Гетры — белые, с надписью «Рома» спереди.

В продажу новая форма поступит 1 июля.

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