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28 июня 2017, 10:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Во Франции сообщили, что Головин может перейти в «Марсель»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру во Франции.

Полузащитник московского ЦСКА Александр <span class=error>Головин</span> может продолжить карьеру во Франции. Увеличить
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Как утверждает издание Football Club de Marseille, 21-летний футболист привлёк своей игрой внимание «Марселя». Отмечается, что трансфер может состояться уже в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Головину со стороны лондонского «Арсенала». Была информация, что скауты «канониров» посещали матчи Кубка конфедераций, где просматривали россиянина в матчах за свою национальную команду.

В прошлом сезоне Головин сыграл в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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