Во Франции сообщили, что Головин может перейти в «Марсель»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как утверждает издание Football Club de Marseille, 21-летний футболист привлёк своей игрой внимание «Марселя». Отмечается, что трансфер может состояться уже в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Головину со стороны лондонского «Арсенала». Была информация, что скауты «канониров» посещали матчи Кубка конфедераций, где просматривали россиянина в матчах за свою национальную команду.

В прошлом сезоне Головин сыграл в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.