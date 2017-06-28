Полномочия генерального директора ФК «Амкар» Резвухина продлены на три года

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«Амкар» в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Резвухин является генеральным директором пермяков с декабря 2014 года, ранее он работал в клубе в качестве вице-президента.

«Как человек, перед глазами которого прошла вся история “Амкара”, я могу утверждать: Игорь Юрьевич — один из лучших руководителей нашего клуба. Он пришел в “Амкар” в конце 2014-го, когда под вопросом было не только наше место в РФПЛ, но и само существование команды. Вместе с ним в “Амкар” вернулись стабильность и основательность, без которых основатели клуба не представляют свое детище. Игорю Резвухину удалось почти невозможное — под его руководством были решены финансовые проблемы, и при этом команда сохранила прописку в премьер-лиге», — сказал Шилов.