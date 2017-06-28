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28 июня 2017, 1:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» потратил почти 1,5 млн рублей на форму для футболистов

«Ростов» потратил на спортивную форму для игроков почти 1,5 млн рублей, пишет издание Rostov.ru, ссылаясь на сайт госзакупок.

Ростов потратил на спортивную форму для игроков почти 15 млн рублей пишет издание Rostov. Увеличить
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Тренировочную одежду донской клуб купил у известного бренда. Общая стоимость экипировки составила 1 338 941,62 рубля. На эту сумму клуб приобрёл 865 спортивных футболок, 84 джемпера, а также 16 детских джемперов.

«Ростов» второй год подряд покупает форму известного спортивного бренда. Между тем другие команды Премьер-Лиги заключают контракты с техническими спонсорами, и им не приходится покупать форму за собственные средства, так как они получают её от спонсоров на взаимовыгодных условиях.

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