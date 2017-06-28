«Ростов» потратил почти 1,5 млн рублей на форму для футболистов
«Ростов» потратил на спортивную форму для игроков почти 1,5 млн рублей, пишет издание Rostov.ru, ссылаясь на сайт госзакупок.
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Тренировочную одежду донской клуб купил у известного бренда. Общая стоимость экипировки составила 1 338 941,62 рубля. На эту сумму клуб приобрёл 865 спортивных футболок, 84 джемпера, а также 16 детских джемперов.
«Ростов» второй год подряд покупает форму известного спортивного бренда. Между тем другие команды
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