«Ростов» потратил почти 1,5 млн рублей на форму для футболистов

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Тренировочную одежду донской клуб купил у известного бренда. Общая стоимость экипировки составила 1 338 941,62 рубля. На эту сумму клуб приобрёл 865 спортивных футболок, 84 джемпера, а также 16 детских джемперов.



«Ростов» второй год подряд покупает форму известного спортивного бренда. Между тем другие команды Премьер-Лиги заключают контракты с техническими спонсорами, и им не приходится покупать форму за собственные средства, так как они получают её от спонсоров на взаимовыгодных условиях.