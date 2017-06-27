«Ахмат» собирается приобрести двух-трёх новичков до начала нового сезона РФПЛ

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Недавно грозненская команда пополнилась бразильским новичком Раванелли, который в двух контрольных матчах успел отметиться двумя забитыми мячами. Кроме того, клуб продлил контракты с защитником Родолфо и вратарём Евгением Городовым, а полузащитник Далер Кузяев перешёл из «Ахмата» в «Зенит».



Подопечные Олега Кононова в 1-м туре Премьер-Лиги сыграют с «Амкаром». Встреча состоится 16 июля в Грозном.