«Ахмат» собирается приобрести двух-трёх новичков до начала нового сезона РФПЛ
«Ахмат» планирует приобрести ещё
двух-трёх игроков до начала нового розыгрыша РФПЛ, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.
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Недавно грозненская команда пополнилась бразильским новичком Раванелли, который в двух контрольных матчах успел отметиться двумя забитыми мячами. Кроме того, клуб продлил контракты с защитником Родолфо и вратарём Евгением Городовым, а полузащитник Далер Кузяев перешёл из «Ахмата» в «Зенит».
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