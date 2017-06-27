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27 июня 2017, 23:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» собирается приобрести двух-трёх новичков до начала нового сезона РФПЛ

«Ахмат» планирует приобрести ещё двух-трёх игроков до начала нового розыгрыша РФПЛ, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

<span class=error>Ахмат</span> планирует приобрести ещё <nobr>двух-трёх</nobr> игроков до начала нового розыгрыша <span class=error>РФПЛ</span> сообщили Чемпионату в <nobr>пресс-службе</nobr> клуба. Увеличить
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Недавно грозненская команда пополнилась бразильским новичком Раванелли, который в двух контрольных матчах успел отметиться двумя забитыми мячами. Кроме того, клуб продлил контракты с защитником Родолфо и вратарём Евгением Городовым, а полузащитник Далер Кузяев перешёл из «Ахмата» в «Зенит».

Подопечные Олега Кононова в 1-м туре Премьер-Лиги сыграют с «Амкаром». Встреча состоится 16 июля в Грозном.

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