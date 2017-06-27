Источник: Манолас 28 июня пройдёт медосмотр в «Зените»

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Грек перейдёт в питерский клуб за € 30 млн, ещё € 5 млн будут прописаны в виде бонусов, пишет сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 28 июня Манолас отправится в расположение «Зенита» для прохождения медицинского обследования.

Также сообщается, что «Зенит» продолжает переговоры о переходе другого игрока «Ромы» — полузащитника Леандро Паредеса. Клубы пока не достигли согласия по всем деталям перехода.